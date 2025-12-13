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Kako radi sistem koji nabavlja CIK: U slučaju da uređaj ne može potvrditi identitet glasaču se neće izdati listić

Svaki BVI uređaj samostalan i unaprijed konfigurisan za određeno biračko mjesto

Uređaj koji će biti nabavljen skenira otisak prsta za manje od pet sekundi. Avaz

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

13.12.2025

Predmet nabavke koju je pokrenula Centralna izborna komisija je isporuka, implementacija i puštanje u rad integriranog informacionog sistema. Svrha sistema je omogućiti tačnu i sigurnu autentifikaciju birača putem otiska prsta na biračkim mjestima, čime se poboljšava sigurnost i sprečavaju izborne prevare poput višestrukog glasanja ili lažnog predstavljanja.

Ciljevi Sistema su:

- Centralizovano upravljanje podacima iz različitih izvora

- Automatizovana distribucija podataka na sve potrebne lokacije

- Biometrijska verifikacija identiteta korisnika

- Sinhronizacija podataka

- Integracija s eksternim sistemima

- Skalabilnost za buduće potrebe

Biometrijski uređaj za identifikaciju je integrisan, sve u jednom uređaju, te prilagođen terenskoj upotrebi. Posjeduje ugrađen skener otiska prsta, MRZ čitač dokumenata (za mašinski čitljivu zonu ličnih dokumenata po ICAO 9303 standardu), kao i čitač smart kartica (kontaktnih i beskontaktnih – podrška za ID kartice sa čipom).

Uređaj koji će biti nabavljen skenira otisak prsta za manje od pet sekundi. Avaz

Uređaj ima ekran osjetljiv na dodir koji omogućava službeniku jednostavno upravljanje aplikacijom za identifikaciju. Također, integrisan je i terminalni štampač malog formata. Štampač služi za ispis potvrda izvoda iz CBS ili logova po potrebi, naprimjer krajnji izvještaj o broju identificiranih birača na kraju dana.

Uređaj posjeduje višejezgreni procesor i dovoljno memorije da obradi otisak prsta za manje od pet sekundi, čime je proces identifikacije vrlo brz.

Ako podaci glasača odgovaraju zapisima (otisak prsta je verifikovan i glasač je evidentiran na tom biračkom mjestu), uređaj prikazuje potvrdu identiteta i birački odbor glasaču izdaje glasački listić za glasanje. U slučaju da uređaj ne može potvrditi identitet (npr. otisak se ne podudara ili glasač nije registrovan na tom mjestu), verifikacija se odbija – glasaču se neće izdati listić i on ne može pristupiti glasanju sve dok se pitanje identiteta ne riješi od strane biračkog odbora.

O svim takvim slučajevima uređaj vodi zapis u svrhu nadzora i eventualnog forenzičkog pregleda. Važno je naglasiti da je svaki BVI uređaj samostalan i unaprijed konfigurisan za određeno biračko mjesto.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine dodjeljuje svakom uređaju odgovarajući podskup baze podataka. Time se ubrzava pretraga i identifikacija, a smanjuje količina podataka na terenu. U slučaju težih tehničkih problema, predviđeno je i da na raspolaganju budu zamjenski uređaji za identifikaciju.

# CIK BIH
# BIH
# IZBORNE TEHNOLOGIJE
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