Kako radi sistem koji nabavlja CIK: U slučaju da uređaj ne može potvrditi identitet glasaču se neće izdati listić

Biometrijski uređaj za identifikaciju je integrisan, sve u jednom uređaju, te prilagođen terenskoj upotrebi. Posjeduje ugrađen skener otiska prsta, MRZ čitač dokumenata (za mašinski čitljivu zonu ličnih dokumenata po ICAO 9303 standardu), kao i čitač smart kartica (kontaktnih i beskontaktnih – podrška za ID kartice sa čipom).

Predmet nabavke koju je pokrenula Centralna izborna komisija je isporuka, implementacija i puštanje u rad integriranog informacionog sistema. Svrha sistema je omogućiti tačnu i sigurnu autentifikaciju birača putem otiska prsta na biračkim mjestima, čime se poboljšava sigurnost i sprečavaju izborne prevare poput višestrukog glasanja ili lažnog predstavljanja.

Uređaj koji će biti nabavljen skenira otisak prsta za manje od pet sekundi . Avaz

Uređaj koji će biti nabavljen skenira otisak prsta za manje od pet sekundi . Avaz

Uređaj ima ekran osjetljiv na dodir koji omogućava službeniku jednostavno upravljanje aplikacijom za identifikaciju. Također, integrisan je i terminalni štampač malog formata. Štampač služi za ispis potvrda izvoda iz CBS ili logova po potrebi, naprimjer krajnji izvještaj o broju identificiranih birača na kraju dana.

Uređaj posjeduje višejezgreni procesor i dovoljno memorije da obradi otisak prsta za manje od pet sekundi, čime je proces identifikacije vrlo brz.

Ako podaci glasača odgovaraju zapisima (otisak prsta je verifikovan i glasač je evidentiran na tom biračkom mjestu), uređaj prikazuje potvrdu identiteta i birački odbor glasaču izdaje glasački listić za glasanje. U slučaju da uređaj ne može potvrditi identitet (npr. otisak se ne podudara ili glasač nije registrovan na tom mjestu), verifikacija se odbija – glasaču se neće izdati listić i on ne može pristupiti glasanju sve dok se pitanje identiteta ne riješi od strane biračkog odbora.

O svim takvim slučajevima uređaj vodi zapis u svrhu nadzora i eventualnog forenzičkog pregleda. Važno je naglasiti da je svaki BVI uređaj samostalan i unaprijed konfigurisan za određeno biračko mjesto.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine dodjeljuje svakom uređaju odgovarajući podskup baze podataka. Time se ubrzava pretraga i identifikacija, a smanjuje količina podataka na terenu. U slučaju težih tehničkih problema, predviđeno je i da na raspolaganju budu zamjenski uređaji za identifikaciju.