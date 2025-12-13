Srđan Traljić iz Transparency Internationala za „Avaz“: Ogroman je interes da se spriječi nabavka

Srđan Traljić iz Transparency Internationala kaže da je CIK BiH uglavnom uvažavala žalbe vezane za tendersku dokumentaciju, ali da se prave žalbe očekuju tek nakon donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

- Mislim da su žalbe prvenstveno motivisane odlukama pojedinih političkih subjekata da sabotiraju ovu nabavku. Imali smo najavljene opstrukcije ovog projekta i vjerujem da je i to u pozadini cijele ove priče. Što se samog zakona o javnim nabavkama tiče, iskustvo nas uči da se u BiH sve nabavi ako se želi nabaviti. Rudnik i TE Gacko godinama nije proveo uspješan postupak nabavke goriva, ali se ono nabavlja. Ceste FBiH 10 godina nisu provele uspješnu nabavku za održavanje puteva, ali su se putevi održavali tako što su aneksirali postojeće ugovore. Dakle, postoji pravni apsurd kod primjene tog zakona i u svim slučajevima koje smo prijavljivali Tužilaštvo je smatralo da postoji viša sila, da nema krivičnog djela. Ovdje se radi o transparentnom postupku, ali pozadina priče je da postoji ogroman interes da se spriječi ova nabavka, kako bi se i dalje moglo manipulisati izbornim procesom – kaže Traljić.

Projekt CIK-a cijeni izuzetno važnim, te pojašnjava da i nakon prijevremenih izbora za predsjednika RS imamo dokaze o velikim izbornim manipulacijama na sistemu identifikacije birača.

Status quo

- Kako smo shvatili iz izjava sa sjednica CIK-a, gotovo 700 ljudi, nakon što su samo “zagrebali” i izdvojili oko 140 biračkih mjesta, golim okom su utvrdili da je neko dopisivao potpise birača. Prostim pregledom su utvrdili da je neko potpisivao i birače koji godinama nemaju ličnu kartu ili bilo kakav dokument. U toj situaciji je izuzetno važno da imamo elektronski sistem identifikacije birača, ali očekujem pritiske i vidimo već da se i radi sabotaža cijelog ovog procesa, kako bi se zadržao status quo. Očigledno je da ovakav prostor za izborne manipulacije nekome odgovara. To više nije priča nezadovoljnih kandidata koji su izgubili izbore, već u brojnim presudama utvrđene činjenice – ističe Traljić.