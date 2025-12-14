Max Primorac: U Vašingtonu su svjesni Helezovih veza s Iranom, BiH je slomljena država

Govoreći o situaciji tri decenije nakon potpisivanja Dejtona, Primorac je rekao da je nedavno svjedočio pred američkim Kongresom, gdje je vladalo veliko interesovanje za stanje u Bosni i Hercegovini.

Max Primorac, član američkog think-tanka Heritage Foundation i utjecajni lobist blizak američkom predsjedniku Donaldu Tampu, boravio je u Zagrebu povodom konferencije posvećene 30. godišnjici Dejtonskog mirovnog sporazuma. Tom prilikom dao je intervju za Večernji TV , u kojem je iznio niz oštrih ocjena o stanju u Bosni i Hercegovini.

- Sjedinjene Američke Države potrošile su milijarde dolara pomoći, a Evropljani čak i više. A šta danas imate nakon 30 godina? Imate državu koja je doslovno slomljena. Ekonomija ne funkcioniše, broj stanovnika je drastično opao, a suverenitet praktično ne postoji. Konačni autoritet u Bosni i Hercegovini nisu njeni narodi, već strani diplomati. Ako nemate suverenitet, nemate ni državu - rekao je Primorac.

Dodao je da je, prema njegovim riječima, propao pokušaj izgradnje zajedničkog građanskog identiteta u Bosni i Hercegovini.

Kršenje Dejtonskog sporazuma

- Oko jedan posto stanovništva se izjašnjava kao Bosanci. Pokušaj uvođenja sistema "jedan čovjek – jedan glas" predstavlja direktno kršenje Dejtonskog sporazuma, koji je jasno definisao ravnopravnost tri konstitutivna naroda - kazao je.

Primorac je posebno kritikovao ulogu visokog predstavnika, navodeći da se njegovim djelovanjem poništavaju odluke demokratski izabranih predstavnika.

- Smjene zvaničnika i nametanje odluka oduzeli su ljudima pravo da sami određuju svoju budućnost i stvorili dubok antagonizam među narodima - ocijenio je.

Zalažući se za reorganizaciju zemlje, Primorac je rekao da Bosna i Hercegovina treba biti uređena kroz tri ravnopravne federalne jedinice. Posebno je naglasio položaj Hrvata, za koje tvrdi da su najviše stradali zbog neispunjenih obećanja Dejtona.

- Hrvatska populacija u Bosni i Hercegovini smanjena je za oko 60 posto. To je izuzetno opasan nivo, koji može dovesti do nestanka te zajednice. Hrvati ne mogu birati svog člana Predsjedništva, a postoji i realna prijetnja gubitka mehanizama zaštite u Domu naroda - rekao je.

Upozorio je da bi daljnje slabljenje hrvatske zajednice moglo predstavljati sigurnosni problem i za Hrvatsku, NATO i Evropsku uniju.

- Ako se ne osigura treći entitet, hrvatska zajednica će nestati, a Evropa bi mogla ostati s prokremaljski orijentiranim srpskim entitetom i radikaliziranim muslimanskim entitetom - ustvrdio je Primorac.

Govoreći o američkoj politici, Primorac je odbacio tvrdnje da Donald Tramp ne obraća pažnju na Bosnu i Hercegovinu.

- Predsjednik jasno odbacuje koncept izgradnje nacija jer je svuda doživio neuspjeh. To se vidi i u američkoj politici prema Bosni i Hercegovini, gdje se naglašava uloga tri konstitutivna naroda i lokalnih rješenja - rekao je.

Hrvatski identitet

Posebno je istakao Trampovu posvećenost zaštiti progonjenih kršćana širom svijeta, navodeći da se pitanje vjerskih manjina i kraj politike izgradnje nacija upravo presijecaju u Bosni i Hercegovini.

Primorac se osvrnuo i na napade koji su na njega upućeni iz Sarajeva, uključujući komentare ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza.

- Izgleda da je čak i biti napola Hrvat problem za političku elitu u Sarajevu. U Vašingtonu su svjesni njegove reputacije i kontakata s Iranom. Ovakvi napadi samo pokazuju politički ekstremizam i nanose ozbiljnu štetu kredibilitetu Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama - rekao je.

Komentarišući optužbe na račun hrvatskog identiteta, Primorac je poručio da u tome ne vidi ništa sporno.

- Šta je loše u tome što si Hrvat? Sjajno je biti Hrvat. Vrijednosti vjere, porodice i domovine povezuju Hrvatsku i Sjedinjene Američke Države. Napadi na hrvatski identitet iz Vašingtona, posebno s ljevice, više ne postoje. Ova administracija poštuje Hrvate koji cijene vlastiti identitet - rekao je.

Zaključio je da se pred Hrvatskom i Sjedinjenim Američkim Državama otvara velika prilika za jačanje bilateralnih odnosa, ističući da je u interesu Vašingtona snažna i stabilna Evropa.