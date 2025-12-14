Na današnji dan je u Parizu potpisan Dejtonski sporazum: "Ovo nije pravedan mir, ali je pravedniji od nastavka rata"

Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini poznatiji kao Dejtonski mirovni sporazum potpisan je na današnji dan 1995. godine u Parizu čime je okončan četverogodišnji rat u BiH.

Dejtonski mirovni sporazum potpisali su predstavnici tri strane u BiH i predsjednici Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, Srbije Slobodan Milošević i Hrvatske Franjo Tuđman uz prisustvo svjetskih sila, prije tačno 30 godina, 14. decembra u pariškoj Jelisejskoj palati.

Potpisivanju su svjedočili tadašnji španski premijer Felipe Gonzales, američki predsjednik Bil Klinton i prvi čovjek Francuske Žak Širak.

- Ovo nije pravedan mir, ali je pravedniji od nastavka rata. U ovakvoj situaciji kao što jeste, i ovakvom svijetu kakav je, bolji mir i nije mogao biti postignut - kazao je Alija Izetbegović nakon ceremonije potpisivanja Dejtonskog sporazuma u Parizu.

Prethodno je Dejtonski sporazum 21. novembra 1995. godine parafiran u Rajt-Paterson bazi kod Dejtona, u američkoj državi Ohajo. Ovaj sporazum rezultat je diplomatske inicijative američke vlade koju je otpočeo tadašnji glavni američki posrednik Ričard Holbruk u vrijeme kampanje tadašnjeg predsjednika Bila Klintona.

Pregovori su započeli nacrtom ključnih tačaka koje su SAD predstavile u timu koji je predvodio savjetnik za nacionalnu sigurnost Entoni Lejk u posjeti Londonu, Bonu, Parizu i drugim evropskim stanicama od 10. do 14. augusta 1995. Među njima je bio i Soči, da se konsultuje sa ruskim ministrom vanjskih poslova Andrejem Kozirjevom. Lejkov tim bio je predan odvojenoj američkoj međuagencijskoj grupi, koju je predvodio Holbruk, koji je nastavio da pregovara sa liderima u njihovim prijestolnicama. Holbrukov tim izveo je pet rundi intenzivne tzv. šatl diplomatije od avgusta do oktobra, uključujući kratke konferencije u Ženevi i Njujorku koje su rezultirale usvajanjem principa za nagodbu od strane strana 8. odnosno 26. septembra.