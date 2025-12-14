Mladen Bosić za "Avaz": Oni koji blokiraju proces kradu glasove na izborima

I na prijevremenim izborima za predsjednika RS pokazalo se da je izborni proces u BiH totalno korumpiran i da ne pobjeđuju oni za koje glasaju građani, već oni koji proces brojanja glasova drže u svojim rukama. Kazao je ovo za “Avaz” poslanik SDS-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Mladen Bosić.

Iako podržava njen rad, Bosić smatra da i CIK BiH ima veliku odgovornost, jer u ranijim izbornim ciklusima nije djelovala odlučnije.

- Išla je linijom manjeg otpora, eto sad nek’ prođe ovako kako je, pa ćemo vidjeti. Već godinama se pokušava uvesti regulativa koja bi barem djelimično ili većim dijelom spriječila ove malverzacije, za koje svi znaju da se dešavaju i kako se dešavaju, ali iste stranke blokiraju taj proces od samog početka. Svakom posmatraču je više nego jasno da upravo ti koji blokiraju taj proces, ustvari, kradu glasove na izborima – kaže Bosić.

Zbog izborne korupcije pojedini politički subjekti i drže vlast godinama, dodaje naš sagovornik, te ističe da je razumljivo što se svim sredstvima bore da ne dođe do fer i transparentnih izbora u BiH.

- Sve dok se to ne desi, ovdje nema nikakve šanse bilo kakva borba protiv korupcije, jer korumpiran izborni proces proizvodi korumpiranu vlast. Nemoguće je ovdje bilo šta promijeniti ako uspiju da i ovaj put blokiraju uvođenje novih tehnologija. Vjerujem da će uraditi sve da to bude tako, što preko obaranja tendera, što na druge načine, jer za mnoge od njih izgubiti vlast znači odgovarati za ono što je urađeno u prethodnom periodu u BiH. A urađena je ogromna pljačka naroda – naglašava Bosić.

Sve dok se to ne desi, ovdje nema nikakve šanse bilo kakva borba protiv korupcije.