Kalas i Kos: EU je spremna da osigura mir i stabilnost u BiH

Povodom 30. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je okončan troipogodišnji rat u Bosni i Hercegovini, visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije, Kaja Kallas, i komesarka za proširenje, Marta Kos, dale su zajedničku izjavu.

- Dejtonski mirovni sporazum okončao je jedno od najmračnijih poglavlja Evrope i osigurao mir koji traje do danas. Ipak, trideset godina kasnije, u Bosni i Hercegovini su i dalje prisutni neriješeni izazovi iz prošlosti. Unatoč političkim preprekama tokom ove godine, zemlja je očuvala svoju otpornost. Ostanak na putu ka članstvu u EU, kao jedinstvena, suverena zemlja u stabilnoj i sigurnoj regiji, mora ostati krajnji cilj. Svi politički lideri trebaju se fokusirati na reforme potrebne za napredak. EU je spremna osigurati mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini. Naša vojna operacija, EUFOR Althea, ostaje ključno sredstvo u tom pravcu. Trideset godina nakon Dejtona, Bosna i Hercegovina mora iskoristiti priliku da oblikuje svoju evropsku budućnost - poručile su.