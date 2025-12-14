Milan Dunović za "Avaz": Pojedine politike će uraditi sve da zadrže mogućnost prevare

Opstrukcije projekta nabavke i primjene specifičnih izbornih tehnologija će se nastaviti, uvjeren je i Milan Dunović, potpredsjednik Demokratske fronte i predsjednik Kluba poslanika DF-a u Predstavničkom domu PSBiH. On kaže da politički akteri, koji su skloni prevarama u izbornom procesu, neće odustati.

- To je bila jedna od tema sastanka šefova klubova poslanika s predstavnicima PIC-a i visokim predstavnikom i moram reći da sam insistirao, da i međunarodna zajednica insistira da se integritet izbornog procesa postavi kao jedan od prioriteta. Ali, ne međunarodne zajednice, već upravo domaćih političkih aktera. Naravno, kao što i sami vidite, opstrukcije su na djelu i mislim da će pojedine politike uraditi sve da do 2026. na izborima maksimalno zadrže mogućnost za izborne prevare – kaže Dunović.

Saglasan je s ocjenama da se radi o najznačajnijem projektu nakon rata u BiH, te naglašava da je on trebao biti prioritet i mnogo ranije, prije nego što je veliki broj građana, zbog nepovjerenja, odlučio da ne glasa ni za one s kojima se slažu.

- To pogoduje onima koji opstruiraju ovaj proces. Ako se projekt ne realizuje, onda ćemo i prije izbora u određenim sredinama znati rezultate, a imat ćemo veći broj ljudi, pogotovo mlađih, koje više ni na koji način nećete moći natjerati da se aktivno uključe u izbore. Jednostavno će živjeti u sredini u kojoj je narativ takav da se izbori ne dobijaju na izborima, već na glasačkim kutijama – ističe Dunović.