Od državnog Doma naroda ovisi da li će biti sankcija za BiH od 1. januara

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH pozvan je da prijedlog zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije razmatra po hitnom postupku. Taj zakon je Predstavnički dom već usvojio u drugom čitanju, po skraćenoj proceduri, na prijedlog Vijeća ministara BiH.

Vijeće ministara je od početka insistiralo da se zakon usvaja hitno i bez amandmana, zbog njegove važnosti za ispunjavanje međunarodnih obaveza BiH, posebno prema Energetskoj zajednici i Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Na to je upozorilo i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Iako Dom naroda tek treba raspravljati o osnovnim principima zakona, to je dovedeno u pitanje jer su nadležne komisije njegovo razmatranje skinule s dnevnog reda iz proceduralnih razloga. Ranije je upućen apel zastupnicima i delegatima oba doma da zakon usvoje što prije, kako bi BiH ispunila ključni uvjet za izuzeće od plaćanja CBAM-a na električnu energiju od 1. januara 2026. godine.