Nenad Vuković za "Avaz": Nikome u Beču ili Parizu ne pada na pamet ono što radi SNSD u Doboju

- Rekao bih da je to tačno, ali nikako nije uporedivo s nama. Nikome u Švajcarskoj ne može pasti na pamet ono što pada na pamet SNSD-u u Doboju. Nikome tamo ne može pasti na pamet da ode da umjesto nekog drugog glasa, da potpiše mrtvog čovjeka, da glasa za nekog ko se nalazi u Austriji ili prepravlja dokumentaciju do tri sata po noći. To je nerealno da se dešava u Ženevi, Beču ili Parizu. Mi se ne možemo porediti s tim zemljama i ja mislim da je uvođenje tih tehnologija neophodno kako bismo vratili povjerenje u birački proces i da bi se građani vratili na birališta. Od suštinskog je značaja da se taj posao završi i moja su očekivanja da ćemo na izbore 2026. izaći s ta tri uređaja – za identifikaciju osobe koja glasa, autentifikacije dokumenta i skeniranje listića. Kažu da će softver namještati rezultate, ali to je potpuna besmislica, jer projekt podrazumijeva da ostaje tradicionalno glasanje hemijskom olovkom i ubacivanje listića u kutiju, ali uz dodatno pohranjivanje rezultata na način da se listić skenira – ističe Vuković.