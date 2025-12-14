Nenad Vuković za "Avaz": Nikome u Beču ili Parizu ne pada na pamet ono što radi SNSD u Doboju

Uvođenje novih tehnologija u izborni proces 2026. godine je jedna od najvažnijih obaveza koja je pred nama, izjavio je za „Avaz“ delegat u Domu naroda PSBiH i član Predsjedništva PDP-a Nenad Vuković. Od CIK-a BiH očekuje da se postupak nabavke neophodnih uređaja i opreme dovede do kraja.
- Očigledno je da postoje opstrukcije i da su one raznovrsne – od samog procesa javnih nabavki, koji se preko očigledno naručenih žalbi osporava ili usporava, pa do političkih mehanizama kad je u pitanju djelovanje SNSD-a i HDZ-a u institucijama BiH. Prvenstveno u Vijeću ministara, gdje se ne dozvoljavaju usvajanje pravilnika, izmjene Izbornog zakona i svega što bi trebalo da prati nabavku i uvođenje novih tehnologija – kaže Vuković.
On je komentirao i argumente protiv ovog projekta, u kojima se navodi da brojne zemlje u izbornom danu ne koriste ovakve tehnologije.
- Rekao bih da je to tačno, ali nikako nije uporedivo s nama. Nikome u Švajcarskoj ne može pasti na pamet ono što pada na pamet SNSD-u u Doboju. Nikome tamo ne može pasti na pamet da ode da umjesto nekog drugog glasa, da potpiše mrtvog čovjeka, da glasa za nekog ko se nalazi u Austriji ili prepravlja dokumentaciju do tri sata po noći. To je nerealno da se dešava u Ženevi, Beču ili Parizu. Mi se ne možemo porediti s tim zemljama i ja mislim da je uvođenje tih tehnologija neophodno kako bismo vratili povjerenje u birački proces i da bi se građani vratili na birališta. Od suštinskog je značaja da se taj posao završi i moja su očekivanja da ćemo na izbore 2026. izaći s ta tri uređaja – za identifikaciju osobe koja glasa, autentifikacije dokumenta i skeniranje listića. Kažu da će softver namještati rezultate, ali to je potpuna besmislica, jer projekt podrazumijeva da ostaje tradicionalno glasanje hemijskom olovkom i ubacivanje listića u kutiju, ali uz dodatno pohranjivanje rezultata na način da se listić skenira – ističe Vuković.
Od suštinskog je značaja da se taj posao završi i moja su očekivanja da ćemo na izbore 2026. izaći s ta tri uređaja.