Zuko: Federacija BiH ne smije biti uređena po principu lojalnosti, već po principu prava

Raspodjela gotovo 50 miliona KM budžetskih sredstava od strane Vlade Federacije BiH predstavlja svjesnu, plansku i politički motiviranu zloupotrebu javnog novca. Sasvim je jasno da je ovo politička odluka sa jasnom namjerom nagrađivanja podobnih i kažnjavanja nepodobnih, navela je u nedjelju, u svom saopćenju za javnost federalna zastupnica Kenela Zuko (SDA).

Zuko smatra da je budžet Federacije pretvoren "u stranački instrument pritiska, a lokalne zajednice u kolateralnu štetu".

- Općine i gradovi koji nisu politički poravnati s vladajućom strukturom, uprkos ispunjenim formalnim uslovima, svjesno su eliminirani iz raspodjele, bez ikakvog utemeljenog obrazloženja. Slučaj općina kojima je dodijeljeno nula maraka, uprkos ispunjenim uvjetima, predstavlja otvorenu poruku političke represije - navodi Zuko.

Dalje tvrdi da je ovakvo postupanje direktan napad na principe ustavne jednakosti, fiskalne odgovornosti i demokratskog poretka. To je praksa koja ne pripada savremenoj javnoj upravi, već modelima političkog kažnjavanja karakterističnim za autoritarne sisteme.

- Zahtijevam javno objavljivanje svih kriterija i utvrđivanje individualne političke odgovornosti za ovu odluku. Građanski novac nije vlasništvo vladajućih partija i neće se tolerisati njegovo korištenje kao sredstvo političke odmazde. Federacija Bosne i Hercegovine ne smije biti uređena po principu lojalnosti, već po principu prava - zaključila je Zuko.