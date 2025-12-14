Šerif Špago za "Avaz": Opstruiraju SNSD i HDZ, ali ni stranke Trojke ne poduzimaju ništa

Politički subjekti, posebno u aktuelnoj većini na državnom nivou, opstruiraju projekt nabavke i primjene novih izbornih tehnologija na općim izborima u oktobru 2026. godine. Izjavio je ovo za „Avaz“ potpredsjednik SDA Šerif Špago, komentirajući ignoriranje zahtjeva CIK-a od strane Vijeća ministara BIH da izmijeni Izborni zakon BiH i da hitno usvoji Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji CIK-a BiH. Usvajanje ovih akata je neophodno kako bi se stvorili preduvjeti za upošljavanje nedostajućih kadrova, koji bi radili na ovom projektu.

- Postoji mogućnost da određeni ljudi u Uredu za žalbe odugovlače s rješavanjem žalbi u ovoj prvoj fazi žalbi na tendersku dokumentaciju. Međutim, treba imati u vidu rokove po zakonu o javnim nabavkama, da rješavanje žalbi u Uredu za žalbe može trajati maksimalno 30 + 30 dana. Ako se, nakon otvaranja ponuda koje je planirano 30. decembra, žale oni koji nisu prošli, ako bi sve i trajalo 60 dana, mart bi trebao biti krajnji rok do kad bi trebali imati dobavljača. Zato mislim da, bez obzira na pokušaje pojedinih političkih subjekata iz aktuelne parlamentarne većine da opstruiraju – posebno se ističu SNSD i HDZ, ali čini mi se da ni stranke Trojke ne poduzimaju ništa da se taj projekt završi – ima dovoljno vremena da se sve pripremi i da izbori budu provedeni na novi način – kaže Špago.