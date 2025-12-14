Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

U ZNAK SJEĆANJA

Položeno cvijeće na mjestu pogibije osam Sarajlija u Gimnazijskoj ulici

Na raskrsnici ulica Gimnazijska i Obala Kulina bana tog kobnog 14. decembra 1993. godine od ispaljene granate sa agresorskih položaja sa Vraca

Polaganje cvijeća - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+3
FENA

14.12.2025

Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti danas je u Sarajevu obilježena 32. godišnjica od pogibije osam sugrađana ispred Osnovne škole „Safvet-beg Bašagić“ u Gimnazijskoj ulici.

Članovi porodica stradalih zajedno sa predstavnicima Općine Centar, Kantona Sarajevo, Gradske uprave, Općine Stari Grad, Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992.-1995., položili su cvijeće ispred spomen-ploče i učenjem Fatihe i minutom šutnje odali dužnu počast žrtvama masakra. Ove godine su, kao i do sada, u obilježavanju datuma ovog tragičnog događaja učestvovali i učenici Osnovne škole „Safvet-beg Bašagić“.

Na raskrsnici ulica Gimnazijska i Obala Kulina bana tog kobnog 14. decembra 1993. godine od ispaljene granate sa agresorskih položaja sa Vraca živote su izgubili: Vildana Avdić, Diana Čomor, Rusmir Čopelj, Azra Hanić, Lejla i Razija Jahić, Amir Krivić i Dino Šipilović, dok je desetoro naših sugrađana teže i lakše povrijeđeno, saopćeno je iz Općine Centar. 

# STRADANJE
# GODIŠNJICA
# SARAJEVO
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.