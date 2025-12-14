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ČEKA SE SJEDNICA CIK-A

Nešković za "Avaz": Sutra ćemo iznijeti sve informacije, CIK nema drugu opciju osim na poništi izbore u 4 lokalne zajednice

Neko je za blizu 2.300 ljudi, samo u pojedinim biračkim odborima u nekim lokalnim zajednicama, glasao, odnosno iskoristio njihovo biračko pravo i na taj način počinio ozbiljno krivično djelo

Želimir Nešković. Armin Durgut / PIXSELL

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

14.12.2025

Članovi rukovodstva SDS-a s kandidatom za predsjednika RS Brankom Blanušom sutra će u Banjoj Luci održati konferenciju za novinare na kojoj će govoriti o razmjerama izborne krađe tokom prijevremenih izbora za predsjednika RS, ali i načinima kako je ona izvedena. Novinarima će se, pored Blanuše, obratiti v.d. predsjednika SDS-a Jovica Radulović, potpredsjednik stranke Želimir Nešković i predsjednik Gradskog odbora SDS-a Doboj Stefan Gavrić.

- Iznosit ćemo sve informacije koje imamo od izborne noći do danas, činjenice o brojnim malverzacijama, o onima koje smo imali do sada ali i informacijama koje smo u međuvremenu dobili, a odnose se na grafološke analize s biračkih mjesta. Mi u SDS-u imamo informaciju da će sutra biti održana i sjednica Centralne izborne komisije BiH, tako da ćemo imati i neke nove odluke, vjerovatno i preliminarne rezultate, a očekujemo i nove naredbe. Na osnovu grafoloških analiza, koje su do sada u nekim segmentima iznosili neki članovi CIK-a, evidentirano je blizu 2.300 glasova koji su predmet izborne krađe, odnosno krađe identiteta. Neko je za blizu 2.300 ljudi, samo u pojedinim biračkim odborima u nekim lokalnim zajednicama, glasao, odnosno iskoristio njihovo biračko pravo i na taj način počinio ozbiljno krivično djelo – kazao je za „Avaz“ potpredsjednik SDS-a Želimir Nešković.

On dodaje da se, bez ovih 2.300 glasova, prednost SNSD-ovog kandidata Siniše Karana, smanjuje na nešto više od 7.000.

- Nakon kompletnijeg i detaljnijeg izvještaja grafologa, očekujem da članovi CIK-a donesu odluku o poništavanju i ponavljanju izbora na svim biračkim mjestima u Doboju, Zvorniku, Laktašima, i Bratuncu. U tom slučaju, nakon ponavljanja izbora, pobjeda Branka Blanuše je potpuno izvjesna. Dakle, svima je jasno da se na prijevremenim izborima za predsjednika RS desila ogromna krađa i čini mi se da ti više niko i ne spori. Sada se dokazuje koliki je obim te krađe, a na osnovu činjenicu o kolikom obimu se radi ja sam potpuno ubijeđen da članovi CIK-a na osnovu svoje obaveze i odgovornosti nemaju nijednu drugu opciju nego da ponište i ponove izbore u ove četiri lokalne zajednice – ističe Nešković za "Avaz".

# SDS
# CIK BIH
# ŽELIMIR NEŠKOVIĆ
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