Nešković za "Avaz": Sutra ćemo iznijeti sve informacije, CIK nema drugu opciju osim na poništi izbore u 4 lokalne zajednice

Članovi rukovodstva SDS-a s kandidatom za predsjednika RS Brankom Blanušom sutra će u Banjoj Luci održati konferenciju za novinare na kojoj će govoriti o razmjerama izborne krađe tokom prijevremenih izbora za predsjednika RS, ali i načinima kako je ona izvedena. Novinarima će se, pored Blanuše, obratiti v.d. predsjednika SDS-a Jovica Radulović, potpredsjednik stranke Želimir Nešković i predsjednik Gradskog odbora SDS-a Doboj Stefan Gavrić.

- Iznosit ćemo sve informacije koje imamo od izborne noći do danas, činjenice o brojnim malverzacijama, o onima koje smo imali do sada ali i informacijama koje smo u međuvremenu dobili, a odnose se na grafološke analize s biračkih mjesta. Mi u SDS-u imamo informaciju da će sutra biti održana i sjednica Centralne izborne komisije BiH, tako da ćemo imati i neke nove odluke, vjerovatno i preliminarne rezultate, a očekujemo i nove naredbe. Na osnovu grafoloških analiza, koje su do sada u nekim segmentima iznosili neki članovi CIK-a, evidentirano je blizu 2.300 glasova koji su predmet izborne krađe, odnosno krađe identiteta. Neko je za blizu 2.300 ljudi, samo u pojedinim biračkim odborima u nekim lokalnim zajednicama, glasao, odnosno iskoristio njihovo biračko pravo i na taj način počinio ozbiljno krivično djelo – kazao je za „Avaz“ potpredsjednik SDS-a Želimir Nešković.