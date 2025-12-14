Umro ratni načelnik općine Zenica Besim Spahić

Načelnik Općine Zenica u periodu od 1992. do 1997. godine, Besim Spahić, preminuo je u 72. godini života, potvrdio je Feni kantonalni zastupnik Stranke demokratske akcije u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona prof. dr. Spahija Kozlić.

Spahić je rođen 1953. godine, a nakon što je u ratu, od 9. aprila 1992 - 11. novembra 1997. godine, bio na čelu najvećeg grada u srednjoj Bosni, bio je i ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Turskoj, zatim poslanik u Parlamentu Federacije BiH, predsjednik SDA Zenica i predsjedavajući Skupštine ZDK.

Mjesto i termin ukopa bit će naknadno objavljeni.