Crnadak o izjavama Primorca: Tri entiteta ne postoje u Dejtonu, sramota je Vlada RS šuti

- Neki drugi put imat ćemo temu o ljudima poput Primorca, ali danas, na dan potpisivanja Dejtonskog sporazuma, mora se čuti glas o dvije velike neistine i opasnosti koje su se našle u njegovim nedavnim nastupima. Prvu objavljujem sada, a drugu večeras - naveo je Crnadak.

- Odgovor je veoma jednostavan: zato što tako ne piše u Dejtonu. Republika Srpska ima samo jedan sveti princip svog unutrašnjeg i međunarodnog postojanja, koji nikada ne smije preispitivati, niti dovoditi u pitanje, a to je Dejtonski sporazum, potpisan u Parizu prije tačno 30 godina. Republika Srpska je država u državi, za 75% nadležnosti odlučujemo sami, a za preostala pitanja nijedna odluka ne može da se donese bez naših predstavnika.

Naš interes je da tako ostane, da takvi postanemo dio Evropske Unije i strateški partner SAD, te da u tom sistemu jačamo svoj identitet, svoje institucije i postajemo ekonomski i politički sve snažniji. Sve drugo je traženje hljeba preko pogače. Interes Republike Srpske je i da postoji uređen odnos između Hrvata i Bošnjaka, nijedna kriza i nijedan konflikt ne donose ništa dobro. Ako je treći entitet način da se riješe njihovi problemi, dižem obe ruke za to. Ali, uz uslov da je taj treći entitet, politički i teritorijalno, u okviru Federacije BiH. Dvoentitetski balans, na jednoj strani Republika Srpska, a na drugoj ostatak BiH je vrhunski interes našeg naroda i Republike Srpske. Zaštitni mehanizmi koje imamo, kao jedan od dva entiteta, ne smiju se slabiti i relativizovati. Sramota je da Vlada RS i druge institucije o tome uporno i indikativno šute. U okviru tog balansa, sva rješenja odnosa druga dva naroda za nas su apsolutno prihvatljiva i poželjna - naveo je Crnadak.