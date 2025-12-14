Salihović: Budućnost vakufa zavisi od ulaganja, znanja, jačanja svijesti i iskorištavanja potencijala

Vakufi u Bosni i Hercegovini imaju veliki potencijal da postanu jedan od stubova društvenog razvoja, poručio je u intervjuu za Agenciju MINA Huso Salihović, novoimenovani direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Značajan doprinos

Međutim, istakao je da to zavisi od ulaganja, znanja, jačanja svijesti o vakufima, iskorištavanja svih njihovih potencijala i povrata vakufske imovine.

Rijaset Islamske zajednice u BiH dao je saglasnost na njegovo imenovanje na sjednici 28. novembra 2025. godine. Prije toga, dugi niz godina bio je uposlen u Vakufskoj direkciji kao rukovodilac Odjela za pravne poslove i dao je značajan doprinos brojnim vakufskim projektima.

Preuzima dužnost s jasnim ciljem unapređenja upravljanja vakufskom imovinom i jačanja njene društvene uloge, a prioriteti su, kako navodi, stavljanje vakufa u punu funkciju, jačanje zaštite imovine, konsolidacija parcela, te digitalizacija i mapiranje vakufa.

– Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini tokom posljednjih decenija ostvarila je značajan napredak u oblasti vakufa, ali njihov puni potencijal još uvijek nije u cijelosti iskorišten. Dio imovine je neaktivan, proces upisa u zemljišne knjige nije završen, a izostanak zakona o restituciji ostaje najveća prepreka njihovom punom razvoju. Da bi vakufi postali stabilan i savremen oslonac Islamske zajednice, potrebno je dodatno jačanje institucionalnih kapaciteta, profesionalizacija upravljanja, digitalizacija vakufa i razvoj svijesti o njihovoj trajnoj društvenoj vrijednosti – kazao je Salihović, navodeći da će poseban fokus biti posvećen vakufima u bh. entitetu Republika Srpska, gdje su pravni i operativni izazovi najizraženiji.

Vizija direktora Salihovića za narednu deceniju temelji se na ekonomskoj samoodrživosti, modernom sistemu upravljanja, digitalizaciji, te razvoju ekonomskih, obrazovnih i socijalno-humanitarnih projekata.

– Iz analize trenutnog stanja proizlaze prioriteti u narednom periodu, a to su: stavljanje vakufa u punu funkciju, dovršetak procesa jedinstvenog upisa imovine, afirmacija vakufnama, konsolidacija malih zemljišnih parcela radi stvaranja većih funkcionalnih cjelina, uspostava registra „vakufskih klastera“ zemljišta s potencijalom za zajednički razvoj, formiranje razvojnih vakufskih fondova s jasno definisanim ciljevima (obrazovanje, socijalna pomoć, investicije, inovacije), formiranje stručnog tima za razvoj vakufa (finansije, pravo, menadžment, islamska ekonomija), povezivanje s islamskim finansijskim institucijama i međunarodnim vakufskim fondovima, digitalizacija i mapiranje vakufa, jačanje vakufa na području entiteta Republike Srpske i drugo. Vakufska iskustva iz Bosne i Hercegovine već su međunarodno priznata, a sistemski razvoj institucija, digitalizacije, pravne zaštite i međunarodne saradnje može ih pretvoriti u jedan od ključnih stubova društvenog razvoja naše zemlje – poručio je Salihović.

Prema njegovim riječima, ekonomska održivost mora biti jedan od glavnih prioriteta.

Cilj je, naglašava, da vakufi postanu jedan od stubova društvenog razvoja, a Vakufska direkcija referentna institucija u regiji i model transparentnog, savremenog i odgovornog upravljanja.

Dodaje da potencijal savremenog vakufa potvrđuju brojni realizirani projekti, poput Studentskog centra Islamske zajednice u Sarajevu, vakufskih tržnih centara, Divanhane u Kiseljaku, revitalizacije Isa-begovog hamama, roditeljskih kuća za djecu oboljelu od raka, kao i drugih projekata koji povezuju tradiciju i savremene potrebe društva.

– Ovi primjeri pokazuju da vakufi mogu biti snažan motor obrazovanja, socijalne brige, očuvanja identiteta i ekonomskog razvoja – kazao je Salihović.

Ističe da među najosjetljivijim pitanjima ostaju restitucija, obeštećenje za oduzete vakufske stanove, pravna zaštita imovine u urbanim sredinama, kao i procesi u entitetu RS, gdje će Vakufska direkcija nastaviti pružati punu institucionalnu podršku Bošnjacima.

Regulacioni planovi

Poseban značaj imat će i rad na regulacionim planovima u gradskim sredinama, jer oni predstavljaju temelj dugoročnog razvoja vakufske imovine.

Naglašava da restitucija vakufske imovine ostaje prioritet, jer bez jasnog zakonskog okvira dugoročni razvoj vakufa ostaje ograničen.

– Svaka nekretnina i svaki pedalj zemljišta moraju biti zaštićeni kao kolektivno naslijeđe. S obzirom na to da je naredna godina izborna, razgovori o restituciji intenzivirat će se nakon formiranja vlasti. Ključni koraci uključuju pravnu inicijativu i zagovaranje zakona o restituciji, jačanje dijaloga s vlastima, podizanje javne svijesti kroz medije i kampanje, te međunarodnu podršku. Vakufska direkcija nastavit će jačati pravne i institucionalne kapacitete kako bi proces restitucije bio uspješno realiziran – poručio je Salihović.

Osvrnuo se i na Strategiju razvoja vakufa, koju je usvojio Upravni odbor, a koja je usmjerena na zaštitu i povrat imovine, povećanje ekonomske iskoristivosti postojećih vakufa, aktiviranje nefunkcionalne imovine i razvoj novih projekata od općeg značaja. Istakao je da će uspješna realizacija ovih ciljeva zahtijevati snažnu saradnju svih organa Islamske zajednice, posebno medžlisa na terenu, kao i podršku državnih struktura u segmentima gdje je ona nužna.

Salihović je naveo da je iskustvo prethodnog direktora Vakufske direkcije, dr. Senaida Zajimovića, bilo ključno za jačanje ove institucije i očuvanje vakufske imovine u Bosni i Hercegovini. Projekti realizirani tokom njegovog mandata, kazao je, ostavili su trajan trag unutar Islamske zajednice i šire društvene zajednice.

Vakufi su historijski bili i ostali važna institucija koja doprinosi ekonomskom, društvenom, kulturnom i vjerskom kvalitetu života pojedinca i zajednice. Oni predstavljaju jedan od oblika islamske solidarnosti, te je njihova kulturna, socijalna i humanitarna uloga od strateške važnosti – zaključio je Salihović, javlja MINA.