Obilježena 33. godišnjica smrti heroja odbrane Brčkog, komandanta Envera Pamukčića "Sokola"

Danas, 14. decembra 2025. godine, navršava se 33 godine od pogibije legendarnog komandanta Envera Pamukčića Sokola, heroja naše domovine i čovjeka koji je u najtežim trenucima stao na čelo svog naroda. Enver je svojim hrabrim djelovanjem, neustrašivim vođstvom i ogromnom ljubavlju prema Bosni i Hercegovini i svim njenim patriotski orjentusanim narodima postao simbol borbe i otpora ne samo brčanske regije nego i čitave domovine Bosne i Hercegovine.

Kao komandant IV bataljona legendarne 108. Brčanske brigade, stvorio je jednu od najboljih vojnih formacija, koja je tokom agresije uspješno vodila velike i uspješne bitke. Njegova posvećenost borcima i ljudski pristup bili su ključni za njegovu popularnost i poštovanje. Nažalost, hladnog i tužnog 14. decembra 1992. godine, na rejonu Donjeg Rahića, Enver je izgubio život u borbi, ali je ostavio neizbrisiv trag u historiji Brčkog, Posavine i cijele Bosne i Hercegovine.

Njegova herojska djela i žrtva žive u srcima svih onih koji su ga poznavali i voljeli. Nakon pogibije legendarnog komandanta njegovi saborci nastavili su borbu pod imenom bataljon "Enver Pamukčić – Sokolovi". Enver Pamukčić posthumno je odlikovan Zlatnim ljiljanom i unaprijeđen u čin pukovnika Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Mjesna zajednica Brka kao i šira brčanska okolina ove, kao i svih prethodnih godina, odaju počast svom voljenom komandantu te ljubomorno čuvaju uspomenu ne samo na Envera Pamukčića nego i na sve druge poginule borce Armije Republike BIH. Njihova hrabrost i žrtva nikada neće i ne smije biti zaboravljena.