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ČESTITKA

Bećirović: Pripadnici Jevrejske zajednice neodvojivi dio historije Bosne i Hercegovine

Hanuka, kao simbol nade i istrajnosti, podsjeća na važnost očuvanja univerzalnih vrijednosti mira, tolerancije i međusobnog poštovanja

Denis Bećirović. FENA

FENA

14.12.2025

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović čestitao je jevrejski praznik Hanuku predsjedniku Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakobu Finciju i svim Jevrejima u Bosni i Hercegovini.

- Hanuka, kao simbol nade i istrajnosti, podsjeća na važnost očuvanja univerzalnih vrijednosti mira, tolerancije i međusobnog poštovanja. Vrijednosti koje ovaj praznik simbolizira duboko su utkane i u multietničko i multikulturalno biće Bosne i Hercegovine. Pripadnici Jevrejske zajednice neodvojivi su dio historije Bosne i Hercegovine i naše bogate kulturne baštine. U vremenu koje je pred nama, neka Hanuka bude nadahnuće za jačanje društva utemeljenog na dijalogu, miru i međusobnom poštovanju - navodi se u čestitki člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića. 

# HANUKA
# JEVREJI
# BIH
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