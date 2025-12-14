Mufid Garibija, sarajevski arhitekta i dobar poznavalac historije grada: Carev most i Ćuprija koje više nema

Prva ćuprija je podignuta između 1439. i 1462. godine. Isa-beg je čitav svoj vakuf imenovao u čast svog prijatelja Sultana Mehmeda El Fatiha pa tako ovo posta Careva ćuprija. Ona je prvobitno bila drvena a govorilo se da ju je okamenio Isa-beg Ishaković tokom gradnje Kolobare. Da je ćuprija napravljena za vrijeme Isa-bega, govori i njen naziv Careva. Obnovu ove i još dvije ćuprije, pretpostavlja se da je radio sam Gazi Husrev-beg.

U samom centru starog Sarajeva bile su napravljene tri kamene ćuprije i nije se znalo koja je ljepša od ljepše. Dvije su preživjele do danas, a to su Šeherija i Latinska ćuprija, dok je najznačajnija i najstarija nestala. Baš tu treću ćupriju napravio je utemeljitelj grada Sarajeva Isa-beg Ishaković, čime je spojio svoju Atik (Staru) džamiju sa čaršijom i Kolobara hanom.

Naše Sarajevo kroz vijekove krasili su mnogi lijepi objekti, a među njima naročito su se isticali mostovi. Ispočetka bili su drveni, a dolaskom Osmanlija u ove krajeve počelo je i nicanje kamenih ćuprija. One nisu spajali samo obale Miljacke, nego su premoštavale i njene pritoke.

Za razliku od Šeherije i Latinske ćuprije, koje su imale po pet lukova, Careva ćuprija je bila kraća i imala je četiri luka. Zbog naleta plahovite Miljacke često je bila rušena i obnavljana, a zadnja upamćena obnova bila je u 18. vijeku. Mula Mustafa Bašeskija je zapisao da su 15. novembra 1791. u Sarajevu i oko njega pale velike kiše i Miljacka je toliko nadošla da je porušila sve sve mostove, kamene i drvene, osim Šeherije, koja je također pretrpjela znatna oštećenja.

Zbog velikih problema usljed odsječenosti od grada, moralo se pristupiti obnovama ćuprije, a u tu namjenu je sredstva izdvojio sarajevski vakif Hadži Mustafa Bešlija, sin Abdullaha. On je bio bogati trgovac i prepoznatljiv po svom dobročinstvu. A njegova porodica je prezime dobila po tome što su bili ustrajni u pet vakata namaza (beš – pet) ili u bešvaktu, kako to narod naziva. Ovaj dobri rob na bolji svijet je preselio u povratku s hadža, a njegovo tijelo je prebačeno u Sarajevo i ukopan je na Alifakovcu gdje mu se i danas nišani nalaze.

Zbog velike potrebe most se morao brzo napraviti, a Hadži Bešlija je obezbijedio sva sredstva i majstore doveo iz Hercegovine. Gradnja je išla nevjerovatno brzim tempom i ćuprija se tako obnovila za sedam mjeseci. Takvim građevinskim poduhvatom rijetko ko se može pohvaliti čak i danas. Materijal za izgradnju Careve ćuprije je dovožen iz okolice Sarajeva. Stubovi su bili od tesane hreše, a svodovi od tesane sedre. Bio je specifičan po svojoj asimetričnosti, gdje je jedan od četiri luka bio nešto veći od ostalih, objašnjava Garibija. Za razliku od drugih sarajevskih mostova, ovaj je imao i dvije piramidalne konzole, pa je tako na istočnoj bio slijepi portal s tarihom, a na zapadnoj klupa za sjedenje. Inspiracija za ove konzole došla je s poznate Višegradske ćuprije. Njegova dužina bila je gotovo 50 metara, a ograda (kurkiluk) pravljena je od kamena kao i na drugim mostovima. Nakon obnove bio je tako lijep da su Sarajlije govorile da izgleda k'o saliven – navodi Garibija.

Odabrani stihovi

Gradnja mosta bila je pokazatelj da su intelektualci tog vakta brinuli o svom gradu. Tako je novo ruho Careve ćuprije pokrenulo utrkivanje u pisanju stihova i pjesama. Među njima su sačuvana i dva djela Bašeskije o ovom mostu. Za tarih na mostu odabrani su stihovi iz duge pjesme Mehmeda Džudi efendije Čohadžića. Ovaj tarih do danas je sačuvan u Zemaljskom muzeju, a glasi:

„Vakif, prvak vojske darežljivih

Hadži Bešli-aga, za kojeg se upućuju molitve,

Kada je vidio da je sudbina

Poplavom porušila most,

U ime Boga obnovi ga i ponovo sazida.“

Za održavanje Đisri-atik (Stare) ćuprije, kako je u vakufnami nazvana, njen vakif je ostavio tri dućana. U danima kada je Miljacka bistra i plitka vide se temelji Careve ćuprije i podsjećaju nas na osnivača našeg grada i vojsku dobrotvora (vakifa) koji dođoše nakon njega.

Nešto uzvodnije od stare Careve ćuprije, napravljen prvi armirani betonski most u cijelom Austro-Ugarskom carstvu. To je most s prvom lučnom armirano betonskom konstrukcijom koji je dovršen 1897. godine. Odmah po izgradnji, ovaj novi most je dobio ime "Carev most" po imenu starog porušenog mosta.

No, kasnije u periodu između dva svjetska rata, preimenovan je u most "Bogdana Zerajica" čije ime je nosio sve do 1992. godine. Ovo ime je dobio po revolucionarnom predstavniku bosanskohercegovačke omladine okupljene u "Mladoj Bosni", koji je, navodno, baš na Carevom mostu pokušao izvršiti atentat na Marijana Varešanina, austrougarskog zemaljskog poglavara u Bosni, a potom na istom mjestu i sebi presudio.

Carev most se sastoji od jednog armirano-betonskog luka dužine oko 28,80 metara, a visina na sredini mosta iznosi približno pet metara.

Ukupna širina mosta je oko devet metara i sastoji se od saobraćajnice i pješačkog dijela.

Kolovozni dio, odnosno saobraćajnica je urađena od granitnih kocki, dok su trotoari asfaltirani.

Jedine dekorativne elemente mosta predstavljaju bočni lukovi izvedeni od kvarcita i jako naglašeni vijenci izvedeni od ploča betona.

Na krajevima mosta izvedeni su masivni kameni kružni stupovi koji su izvorno služili kao nosači za rasvjetne stupove - kandelabre.

Ovo je bez sumnje bio i ostao jedan od najljepših sarajevskih mostova.