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DONESENA ODLUKA

Slaven Kovaćević kandidat DF-a za Predsjedništvo BiH iz reda hrvatskog naroda

Interesantno je da je on podnio apelaciju Evropskog sudu za ljudska jer se kao Bosanac i Hercegovac ne može kandidirati za Predsjedništvo BiH

Slaven Kovačević. Fena

S. S.

14.12.2025

Kandidat Demokratske fronte za člana Predsjedništva BiH na Općima izborima 2026. godine bit će Slaven Kovačević.

Ovu odluku je donijelo Predsjedništvo DF-a na današnjoj sjednici.

Inače, Kovačević je trenutno savjetnik člana predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića. Ranije je bio kandidat DF-a za druge pozicije.

Interesantno je da je on podnio apelaciju Evropskog sudu za ljudska jer se kao Bosanac i Hercegovac ne može kandidirati za Predsjedništvo BiH.

Evropski sud je prvo prihvatio njegovu apelaciju, no onda je kasnije odbijena.

# SLAVEN KOVAČEVIĆ
# DEMOKRATSKA FRONTA
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