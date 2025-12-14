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ČLAN PREDSJEDNIŠTVA BIH

Komšić uputio saučešće premijeru Australije zbog tragedije u Sidneju

Nema mjesta mržnji, terorizmu i bilo kakvom obliku ciljanog napada na bilo koju zajednicu u svijetu, poručio je

Željko Komšić. FENA

FENA

14.12.2025

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić uputio je telegram saučešća premijeru Australije Entoniju Albanizu, povodom tragične pucnjave u Sydneyju u kojoj su stradale nevine osobe.

- S dubokom tugom primio sam vijest o strašnoj pucnjavi na plaži Bondi u Sidneju, u kojoj su ubijene i ranjene mnoge nevine osobe. Primite iskreno saučešće Vi, porodice žrtava i cijela australska zajednica pogođena ovom tragedijom - naveo je Komšić.

Povrijeđenima je poželio uspješan i brz oporavak, te snage da prevaziđu što su doživjeli.

- Oštro osuđujem ovaj monstruozni čin nasilja i terorizma. Nema mjesta mržnji, terorizmu i bilo kakvom obliku ciljanog napada na bilo koju zajednicu u svijetu - naveo je Komišić u telegramu saučešća, saopćeno je iz Predsjedništva BiH. 

# ŽELJKO KOMŠIĆ
# SIDNEJ
# AUSTRALIJA
# BIH
# ANTHONY ALBANESE
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