Komšić uputio saučešće premijeru Australije zbog tragedije u Sidneju

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić uputio je telegram saučešća premijeru Australije Entoniju Albanizu, povodom tragične pucnjave u Sydneyju u kojoj su stradale nevine osobe.

- S dubokom tugom primio sam vijest o strašnoj pucnjavi na plaži Bondi u Sidneju, u kojoj su ubijene i ranjene mnoge nevine osobe. Primite iskreno saučešće Vi, porodice žrtava i cijela australska zajednica pogođena ovom tragedijom - naveo je Komšić.

Povrijeđenima je poželio uspješan i brz oporavak, te snage da prevaziđu što su doživjeli.

- Oštro osuđujem ovaj monstruozni čin nasilja i terorizma. Nema mjesta mržnji, terorizmu i bilo kakvom obliku ciljanog napada na bilo koju zajednicu u svijetu - naveo je Komišić u telegramu saučešća, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.