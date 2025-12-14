Nešković: Dokazano je da je za 2.300 ljudi neko drugi glasao, ponavljanje izbora je jedino logično

Na pitanje N1 da li bi CIK sutra mogao iznijeti također određene nepravilnosti kada je riječ o održavanju prijevremenih izbora u RS Nešković je kazao:

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) sutra bi se u poslijepodnevnim satima trebala očitovati o rezultatima prijevremenih izbora u Republici Srpskoj, a osim toga, bit će održana i press konferencija članova rukovodstva SDS-a u Banjaluci zajedno sa kandidatom za predsjednika RS Brakom Blanušom. Kako je za N1 kazao potpredsjednik SDS-a Želimir Nešković u obraćanju medijima će nastojati iznijeti malverzacije i, kako kaže, načine kojim su se koristili pojedinci kako bi sproveli izbornu krađu.

- Stav je vrlo jasan, kao i još od izborne noći. Evo, do danas je prošlo 20 dana, tačnije 21 dan. Za danas je bilo očekivati da Centralna izborna komisija izađe s preliminarnim rezultatima, međutim upravo zbog brojnih nepravilnosti, zbog velikog broja malverzacija i zbog određenih odluka i naredbi koje je Centralna izborna komisija sprovodila u proteklim sedmicama nakon svojih sjednica, to se nije desilo. Naravno, u skladu s tim i zahvaljujući grafološkoj analizi, čije rezultate očekujemo već sutra, očekujemo također sa bar neki dio izvještaja iznesu članovi CIK-a na sjednici koja treba da se održi sutra, u ponedjeljak. Nakon toga očekujemo potpuno poništavanje izbora na svim biračkim mjestima za četiri lokalne zajednice gdje su malverzacije izvršene u najvećem stepenu, a to su Doboj, Zvornik, Bratunac i Laktaši.

Osvrnuo se i na sutrašnju press konferenciju SDS-a. Kako kaže, rukovodstvo SDS-a će na njoj iznijeti sve načine koji su korišteni da se izvrši izborna krađa.

- Iznijet ćemo sve one načine na koje su ljudi iz SNSD-a krali, odnosno vršili izbornu krađu – od onih momenata koji se odnose na krađu identiteta, do prebacivanja određenih glasova koji pripadaju jednom kandidatu, a dodijeljeni su drugom. Da sada ne prejudiciramo kakva će konferencija biti, sutra ćemo o tome, ali zaista postoji veliki broj malverzacija koje treba objasniti. Upravo ćemo na toj konferenciji za medije to i učiniti - dodao je Nešković

Grafološke analize

Zatim je iznio i nekoliko egzaktnih podataka do kojih su došli na osnovu, kako je rekao, grafološke analize.

- Dakle, toliko je veliki broj malverzacija, a imali smo priliku još ranije da čujemo da je prema grafološkim analizama, barem prema onima koje su do sada urađene, dokazano da je za blizu 2.300 ljudi neko drugi glasao. Samo na taj način imamo činjenicu da se razlika u broju glasova između (Siniše) Karana i (Branka) Blanuše smanjuje na nešto više od 7.000 i u slučaju poništavanja, a što je sasvim logično da očekujemo nakon svih ovih analiza koje je do sada iznio CIK, evidentno je da je svima jasno, i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, da se radi o jednoj velikoj izbornoj krađi - rekao je Nešković i dodao:

- U tom slučaju, kada se ponište i ponove izbori u Doboju, Zvorniku, Bratuncu i Laktašima, jako je izvjesna pobjeda profesora Branka Blanuše. O nekim tehnikama kako su krali na biračkim mjestima, odnosno, kako su iskrivljivali izbornu volju birača, prije svega u Doboju, sutra ćemo detaljno govoriti, ali zaista se radi o velikom broju malverzacija i preko toga se ne može preći.

Nešković smatra da je najbolje ne prejudicirati šta će CIK odlučiti, odnosno, hoće li ili neće odlučiti da ponovo raspiše izbore u gore pomenuta četiri mjesta.

- Sa nekim odlukama koje bi bile nelogične i prema nama vrlo nekorektne kada je u pitanju izborna volja građana, volja svih 1.250.000 potencijalnih birača u Republici Srpskoj, ali evo, ostavimo da sačekamo. Zaista vjerujem da će Centralna izborna komisija, odnosno njeni članovi, imati sluha i na osnovu svih dosadašnjih analiza koje su već predočili građanima u Republici Srpskoj i BiH, odlučiti se za ono što je potpuno logično, u skladu s njihovim obavezama i na osnovu svega onoga što mogu da učine članovi CIK-a - istakao je Nešković.

Na kraju razgovora je poručio da je potpuno siguran u to da će izbori biti poništeni u ova četiri mjesta i biti ponovljeni u vrlo kratkom roku dodajući da je to jedina logična odluka u ovakvoj situaciji.

- Također, ima takvih situacija koje su bile tako dobro organizovane da je samo u pojedinim lokalnim zajednicama na taj način pronevjereno praktično nekoliko hiljada glasova, ali o tome ćemo sutra na konferenciji - poručio je Nešković.

Također, Irena Hadžiabdić, predsjednica CIK-a je kratko za N1 rekla da je u komisiji ovih dana jako dinamično budući da se provode razne analize pokazatelja sa biračkih mjesta.

- Čekamo konačan izvještaj grafologa i određujemo se u ponedjeljak o daljim procesnim radnjama, ali tek u po podnevnim satima - kazala je Hadžiabdić.

Prijevremeni izbori u RS

Podsjetimo, na ovogodišnjim prijevremenim izborima u RS u trci za predsjednika tog bh. entiteta bilo je šest kandidata. Međutim, najveći broj glasova odnijeli su kandidati SNSD-a Siniša Karan i SDS-a Branko Blanuša koji je imao i podršku opozicije. SNSD je odmah proglasio pobjedu na izborima, dok su iz SDS-a tvrdili da je riječ o izbornoj krađi i da je zapravo njihov kandidat pobjednik.

Danima nakon izbora su u javnosti iznosili izborne nepravilnosti apelujući na nadležne da reaguju i da razmisle o ponavljanju izbora prvenstveno u gore pomenuta četiri mjesta gdje smatraju i tvrde da se desila najveća izborna krađa.