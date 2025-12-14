Veliki broj građana se oprostio od Emira Mešića: Klanjana dženaza u Živinicama

Na posljednji ispraćaj došle su brojne porodice, prijatelji, komšije, ali i građani iz različitih dijelova zemlje koji su željeli odati počast čovjeku čije je ime postalo simbol borbe protiv sistemske korupcije.

U naselju Kovačevići kod Živinica danas je klanjana dženaza Emiru Mešiću (1985–2025), jednom od najpoznatijih prijavitelja korupcije u Bosni i Hercegovini.

Emir Mešić preminuo je u 41. godini života, a njegova smrt duboko je potresla javnost. Mnogi su istakli da njegov slučaj još jednom pokazuje koliko dokazivanje istine i borba protiv korupcije u Bosni i Hercegovini imaju visoku cijenu.

Podsjećamo, Mešić je kao zaposlenik Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH 2019. godine prijavio Tužilaštvu BiH niz nepravilnosti i, kako je tada naveo, ozbiljne koruptivne radnje unutar ove institucije. Prijava se odnosila na postupanje rukovodilaca UIO, predvođenih direktorom Mirom Džakulom, a Mešić je nakon toga, prema tvrdnjama njemu bliskih osoba, bio izložen pritiscima, izolaciji i profesionalnim posljedicama.