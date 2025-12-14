Srpski borci iz Ukrajine prijete novim ratom u BiH: "Majka Rusija će nam uzvratiti uslugu"

Raste zabrinutost da bi povratnici s ukrajinskog ratišta mogli potaknuti nove paravojne sukobe u Bosni i Hercegovini, tri decenije nakon završetka rata. Kao jedan od primjera navodi se Dario Ristić, srpski nacionalist koji se nedavno vratio u Bosnu nakon što je ranjen boreći se u Ukrajini u ruskoj jedinici poznatoj kao “Medvjedi iz Perma”. Ristić je, uprkos protetskoj nozi, u Ukrajini nosio ratni nadimak “Brzi” i učestvovao u snajperskim napadima te operacijama dronovima u područjima poput Avdijivke.

Nova generacija srpskih nacionalista priprema se za mogući oružani sukob u Bosni i Hercegovini, dok su stotine militanata već otišle u Ukrajinu kako bi se borile na strani ruskih snaga. Vjeruju da će im, kako navode, “Majka Rusija” uzvratiti uslugu i pomoći u vraćanju teritorija koje smatraju izgubljenima, uključujući Kosovo. Nacionalisti, među kojima ima i veterana rata u BiH, društvene mreže koriste za regrutaciju mladih Srba, nudeći i do 26.000 eura za odlazak na ratište u Ukrajini, piše The Telegraph .

Svoje ratno iskustvo i poruke koristio je i na društvenim mrežama, uključujući TikTok i rusku mrežu VKontakte, gdje je romantiziranjem borbi i širenjem nacionalističke propagande privlačio politički nezadovoljne mlade Srbe. Njegova jedinica čak je uputila rođendansku čestitku ratnom zločincu Ratku Mladiću, koji služi doživotnu kaznu zatvora u Haagu.

Strana paravojna jedinica

U jednom videozapisu objavljenom na Telegramu, Ristić je pozirao uz saborca koji je poručio:

- Kada završimo s ovim NATO fašistima ovdje, vraćamo se da povratimo naše svetinje i ono što je naše. Slava Bogu, slava Majci Rusiji – do pobjede!

Po povratku u Bosnu i Hercegovinu, Ristić je uhapšen na sarajevskom aerodromu zbog pridruživanja stranoj paravojnoj jedinici, ali je kasnije pušten iz pritvora i smješten u kućni pritvor do suđenja. Iako se više ne nalazi na bojištu, s više od 10.000 pratilaca na internetu i dalje se smatra ozbiljnim sigurnosnim rizikom zbog mogućnosti regrutacije novih boraca.

Kada su ga novinari The Telegrapha kontaktirali u njegovom domu u Modriči, kratko je poručio:

- Želio bih razgovarati s vama. Ali zakon mi to ne dozvoljava, možda u budućnosti.

Veterani regrutiraju mlade

Ristiću se na internetu pridružuju i drugi srpski nacionalisti, uglavnom ratni veterani iz BiH, koji nastavljaju širiti ideologiju podjela među mlađim muškarcima.

- Među tim ekstremistima postoji uvjerenje da će im Majka Rusija jednog dana vratiti dug u krvi, pomažući u obnovi ideje Velike Srbije - rekao je regionalni analitičar Srećko Latal.

- Njihov broj nije velik, ali uspijevaju privući nezadovoljne mlade ljude koji su podložni nacionalističkim porukama. Kao i u slučaju IRA-e u Sjevernoj Irskoj, ne treba mnogo naoružanih pojedinaca da se naruši krhki mir.

Jedna od ključnih figura s velikim utjecajem na mlade borce, uključujući i Ristića, jeste Davor Savičić, poznat pod nadimkom “Vuk”. Tokom ratova devedesetih bio je pripadnik paravojne jedinice Arkanovi Tigrovi, a kasnije se borio uz ruske snage na Krimu i u Siriji, te bio dio raspuštene grupe Wagner.

Primamljiva ponuda

Procurjeli medicinski i obavještajni izvještaji ukazuju na to da je Savičić bio povezan s ruskom vojnom obavještajnom službom GRU. Navodno je uspostavio mrežu fiktivnih kompanija kako bi srpskim i drugim dobrovoljcima omogućio prikrivanje identiteta, dobijanje radnih dozvola i organizaciju putovanja.

- Infiltrirali smo se u njihove komunikacijske kanale predstavljajući se kao dobrovoljci - rekao je sarajevski istraživački novinar Nino Bilajac.

- Ponude postaju sve izdašnije jer Rusija, zbog velikih gubitaka, očajnički traži nove borce. Meni je ponućen avans od oko 26.000 eura, uz mjesečnu platu od gotovo 2.800 funti.

Za mlade muškarce u gradovima poput Modriče, gdje je nezaposlenost visoka, a prosječne plate iznose oko 500 funti, takve ponude su privlačne uprkos zakonima koji zabranjuju učešće u ratovima za strane sile.

Strah od novih sukoba

U Modriči, gdje je najveći poslodavac rafinerija nafte u ruskom vlasništvu, mještani tvrde da se Ristić hvalio veteranskom penzijom iz Moskve i planovima da otvori centar za obuku i radionicu za popravak dronova.

Njegov povratak izazvao je nelagodu među bošnjačkom manjinom. U blizini njegove kuće nalazi se džamija obnovljena nakon rata.

- Imao sam deset godina kada su tenkovi ušli, mog oca odveli, a brat je jedva preživio kada je kuća našeg komšije raznesena - ispričao je Edib Zilić (43).

- Na nekim mjestima žrtve i danas žive pored počinilaca. I pored svih obnovljenih odnosa, još uvijek postoji manjina ekstremista koji žele da nas zastraše i vrate u ta mračna vremena, ali mi odbijamo živjeti u strahu.

Državna upletenost i šira prijetnja

Zabrinutost dodatno pojačavaju naznake moguće političke i državne povezanosti. Milorad Dodik, bivši predsjednik Republike Srpske koji i dalje ima značajan politički utjecaj, fotografiran je s Davorom Savičićem uoči sastanka s Vladimirom Putinom u Moskvi ranije ove godine.

Postoji bojazan da bi Republika Srpska mogla postati poligon za obuku paravojnih formacija koje podržava Rusija, što predstavlja ozbiljnu prijetnju ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već i za evropsku sigurnost. Svjedočenja sa suđenja saboterima u Moldaviji ukazuju na to da je RS nedavno korištena kao baza za obuku u okviru hibridnog ratovanja protiv Zapada.

Takva obuka, prema tim navodima, uključivala je metode pretvaranja mirnih protesta u nasilne nerede, kao i korištenje dronova za ometanje civilne i vojne infrastrukture – taktike koje su već zabilježene širom Evrope.