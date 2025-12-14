Zabrana pušenja u zatvorenim prostorijama uskoro i u RS: Ubrzo će se naći na NSRS

Narodna skupština Republike Srpske naredne sedmice će održati sjednicu na kojoj će, između ostalog, razmatrati i glasati o Prijedlogu zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duhanskih i drugih proizvoda za pušenje. Ovaj zakon predviđa zabranu pušenja u zatvorenim prostorijama, kao i visoke kazne za kršenje propisa.

Prema Prijedlogu, zaposleni su dužni opomenuti osobe koje puše na mjestu gdje je to zabranjeno, a ukoliko se ne pridržavaju zabrane, mora biti obaviještena komunalna policija.

Fizička lica koja puše u zatvorenom, ukoliko zakon bude usvojen, mogli bi biti kažnjena novčanom kaznom do 2.000 KM. Pravno lice koje ne postavi znak o zabrani pušenja, ne osigura pepeljare ili ne odredi prostor za pušenje u skladu sa zakonom, suočit će se s novčanom kaznom do 6.000 KM.

Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS-a, za RTRS je istakao da će novim zakonom biti zabranjena i prodaja snusa, odnosno duhana za žvakanje, dok će prodaja elektronskih cigareta osobama mlađim od 18 godina biti potpuno zabranjena.

U Federaciji Bosne i Hercegovine zabrana pušenja u zatvorenim prostorijama već je na snazi. U Srbiji je ova zabrana djelimična, dok su u Sloveniji pravila stroža – pušenje je zabranjeno i na otvorenom u javnim prostorima gdje borave djeca i mladi, poput parkova i stajališta javnog prevoza.