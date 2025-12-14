Šešelj: Dodik je tajnim dogovorima s Amerikancima naljutio Moskvu i Beograd, rizikuje gubitak funkcije

Osuđeni ratni zločinac i predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj tvrdi da je Milorad Dodik tajnim dogovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, bez konsultacija sa Beogradom i Moskvom, izazvao nezadovoljstvo oba ključna partnera. Šešelj je izričit u ocjeni da će, bez obzira na sadržaj dogovora, Dodik na kraju biti gubitnik i ostati bez funkcije.

- Zvanični Beograd ništa ne zna o Dodikovim dogovorima sa Amerikancima, povlačenju zakona i ukidanju sankcija - rekao je Šešelj za Tanjug.

On dodaje da Dodik tokom tajnih pregovora nije konsultovao nikoga u Beogradu, te da su sada ljuti i Rusi i Beograd. Šešelj ističe da je Dodik pregovarao kao pojedinac, bez obavještavanja rukovodstva Republike Srpske.

- Šta je bio predmet tih pregovora i šta je dao suprotnoj strani to ne znamo i to ćemo tek vidjeti... Jednu stvar upozoravam – kakav god da je sporazum sa Amerikancima, Dodik će na kraju da bude izigran. Ostavit će ga i bez funkcije, i bez stranke - rekao je Šešelj gostujući u emisiji Dobro jutro Tanjug na Tanjug televiziji.

Pravnik i predsjednik Narodne stranke, Vladimir Gajić, slaže se s oprezom, navodeći da Republika Srpska "nije u poziciji da ide u otvoreni sukob sa SAD".

- Ne možete da idete u sukob sa nekim ako nemate snagu da taj sukob dovedete do kraja u svoju korist - kaže Gajić.

Šešelj je komentarisao i Dodikove navodne simpatije prema hrvatskim političarima, ističući da nema mjesta za podršku odnosu Dodik – Plenković:

- On je bio bolji sa Milanovićem nego sa Plenkovićem - dodao je.

Povodom skandala vezanog za Dodika, Acu Lukasa i Nasera Orića, Šešelj ga je ocijenio kao ne mnogo značajan, ali je ukazao na spornu praksu otkazivanja koncerata.

- Ne može Dodik da zabrani nikome ništa jer on nije ni na kakvoj funkciji. To je kabadahijsko ponašanje, a to što su koncerti otkazani pokazuje stepen demokratije u RS-u - rekao je.

Šešelj i Gajić zaključuju da Republika Srpska ostaje demokratska i da o poželjnim i nepoželjnim pitanjima mogu odlučivati samo njeni građani, izražavajući poštovanje ili nepoštovanje prema aktuelnim političkim odlukama.