Košarac: "Manje tumarajte sarajevskim ulicama, otiđite u Banja Luku i dogovarajte"

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Staša Košarac, ponovno se oštro obrušio na političare iz Sarajeva, poručujući im da prestanu s lobiranjem po svijetu i da, umjesto toga, dođu u Banja Luku na razgovore i dogovore. Njegova poruka, objavljena na Instagramu, predstavlja direktan poziv na politički dijalog unutar Bosne i Hercegovine.

- Sarajevske "mudre" političke glave neka manje lutaju i tumaraju po sarajevskim ulicama, haustorima i svijetu. Otiđite u Banja Luku i dogovarajte - napisao je Košarac na Instagramu.