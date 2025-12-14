Košarac: "Manje tumarajte sarajevskim ulicama, otiđite u Banja Luku i dogovarajte"

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Staša Košarac, ponovno se oštro obrušio na političare iz Sarajeva, poručujući im da prestanu s lobiranjem po svijetu i da, umjesto toga, dođu u Banja Luku na razgovore i dogovore. Njegova poruka, objavljena na Instagramu, predstavlja direktan poziv na politički dijalog unutar Bosne i Hercegovine.
- Sarajevske "mudre" političke glave neka manje lutaju i tumaraju po sarajevskim ulicama, haustorima i svijetu. Otiđite u Banja Luku i dogovarajte - napisao je Košarac na Instagramu.
Košarac ovom porukom reflektira kontinuiranu političku napetost između Sarajeva i Banja Luke u vezi s donošenjem ključnih odluka na nivou državnih institucija.
Ova izjava se može tumačiti i kao pritisak da se političke odluke donose unutar Bosne i Hercegovine, bez stalnog oslanjanja na međunarodnu zajednicu ili pokušaja uspostavljanja dogovora izvan Republike Srpske.
Košarac kritikuje lutanje po svijetu i ističe da su institucije države Bosne i Hercegovine, uključujući RS, pravi prostor za postizanje kompromisa, a ne traženje podrške u inostranstvu.