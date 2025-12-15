U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: SAD i OHR mogu riješiti državnu imovinu

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: SAD i OHR mogu riješiti državnu imovinu.

Donosimo vam ekskluzivan intervju Edvarda P. Džozefa nakon svjedočenja u Američkom kongresu koje je otvorilo jedno od najozbiljnijih i najdirektnijih rasprava o zapadnom Balkanu.

Pred Potkomitetom za Evropu Vanjskopolitičkog komiteta Predstavničkog doma SAD, Džozef je iznio ocjene o ulozi Srbije u regionalnoj stabilnosti, odnosu prema Rusiji i neodlučnosti zapada.

Upozorio je da je ukidanje sankcija Dodiku ozbiljno oslabilo utjecaj SAD te je istakao da je Tramp u idealnoj poziciji da se uhvati u koštac sa sporom oko državne i vojne imovine u BiH.

Nezapamćen zločin pogodio Sidnej. Teroristi ubili više od 10 osoba tokom obilježavanja Hanuke.

Odgovarajući Klubu zastupnika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove provela je usmjereni inspekcijski nadzor na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, a na okolnosti sticanja diplome Elmedina Konakovića. U Feljtonu 7 otkrivamo otkud greške u dokumentima fakulteta.

Velika akcija EUROPOL-a zadala snažan udarac Balkanskom narkokartelu.

Armin Hodžić se za "Avaz" javio iz Turske, otkriva da je Hatajspor napustio zbog neisplaćenih plaća.

BiH napušta veliki broj zdravstvenih radnika: Ko će nas liječiti u budućnosti?

Za "Avaz" je govorio i direkot Međunarodnog instituta za sigurnost iz Beograda Orhan Dragaš. Ističe da kada Moskva kaže da ne želi rat, ona ga već priprema.

Doktorica Emina Dedagić za "Avaz" govori o posljedicama aerozagađenja na stanovništvo.

Kompanija British American Tobacco implementirala inovativnu tehnologiju za utvđivanje punoljetnosti kupaca širom BiH.

Vlada KS ostala dužna dobavljačima: Od danas djeca u produženom boravku bez obroka.

Nakon skoro pet mjeseci razbojnici koji su opljačkali zlataru nisu pronađeni. Očajni vlasnik kojem je ukraden nakit vrijedan 40.000 KM moli za pomoć.

Glumac Sanin Milavić za naš list govorio je uoči predstave "Seljačka opera". Otkriva šta mu je lično najposebnije u ovom projektu.

Mladi pjevač Sanjin Draganović, koji je privukao pažnju u "Pinkovim Zvezdama" otkriva kako je sobno pjevanje zamijenio scenom i mikrofonom.

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