Hasna Bećiragić potrošila ušteđevinu za terapije, potrebno joj 49.330,60 eura za nastavak liječenja

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Hasnu Bećiragić iz Zavidovića. Za nju je u funkciju stavljen humanitarni broj 17047, pozivom se doniraju 2 KM, a broj je jedinstven za sve telefonske operatere u BiH. Svaka podjela ovog apela pomaže da Hasnina priča dođe do što više dobrih ljudi.

Hasna se suočava s najvećim izazovom svog života. Za nastavak liječenja potrebno joj je 49.330,60 eura. Svu svoju ušteđevinu potrošila je na terapije. Hasna je domaćica koja prima 450 KM invalidnine, sin Belmin je student, a suprug penzioner sa penzijom od 600 KM. Jasno je da ovu bitku sami ne mogu izdržati.

Hasna je dijagnozu dobila 2020. godine, a liječenje je započela u KB Zenica, gdje je primila 16 kemoterapija. U decembru 2024. godine njeno stanje se pogoršalo, te je prošla i kroz zračenje. U aprilu 2025. godine biopsija jetre potvrdila je potrebu za skupim terapijama koje joj doslovno spašavaju život, a koje Fond solidarnosti ne pokriva.

Svaka vaša pomoć, bilo kroz poziv na 17047, uplatu putem linka https://pomoziba.org/bs/hasna-se-ne-moze-lijeciti-bez-nase-pomoci ili uplatom na žiroračune u nastavku.

RAČUNI ZA UPLATE

PayPal:

[email protected]

Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

NLB Banka d.d

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH dd Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Hasna Bećiragić

Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not

Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.

Verwendungszweck: Hasna Bećiragić

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Hasna Bećiragić

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Hasna Bećiragić