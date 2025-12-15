Skupština KS sutra razmatra Prijedlog Zakona o usmjeravanju sredstava za pomoć u sanaciji klizišta

Skupština Kantona Sarajevo će na sjednici najavljenoj za 16. decembar razmatrati Prijedlog Zakona o usmjeravanju sredstava za pomoć u sanaciji klizišta prikupljenih po osnovu posebne naknade.

Pred zastupnicima je i Prijedlog Zakona o robnim rezervama Kantona Sarajevo, kao i Nacrt Zakona o podršci ulaganjima od strateškog značaja za privredu Kantona Sarajevo.

Također je u dnevni red uvršten i Prijedlog Zakona o Registru finansijskih potraživanja u Kantonu Sarajevo, a zastupnici će razmatrati i Prijedlog Odluke o verifikaciji Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo.

Zastupnici će razmatrati i Prijedlog Odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja KS daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora o udruživanju sredstava za kupovinu stanova za dodjelu u vlasništvo pripadnicima branilačkih populacija.

Odlučivat će se i o donošenju Odluke o brisanju JU Zavod za sportsku medicinu KS i JU KS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu i pripajanju jednom pravnom licu Javnoj ustanovi Zavod za medicinu rada i sporta Kantona Sarajevo.

Pored ostalog, utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo.

Na dnevnom redu je i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području Kantona Sarajevo.