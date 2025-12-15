Đonlagić uzvratio Konakoviću o kandidaturi Kovačevića: Filijala HDZ-a u Sarajevu u paranoji

Najava Demokratske fronte Željko Komšić da će kandidirati Slavena Kovačevića za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda šokantna je potvrda da ova stranka manipuliše stvarnom diskriminacijom sa kojom se suočava hiljade Bosanaca i Hercegovaca koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od tri konstitutivna naroda, poručuju iz Naroda i pravde Elmedina Konakovića.
- Podsjećamo javnost da je upravo Slaven Kovačević uputio apelaciju Evropskom sudu za ljudska prava žaleći se da su mu je uskraćeno aktivno biračko pravo zbog kombinacije etničkih i teritorijalnih kriterija koji posebno diskriminišu sve one koji se ne izjašnjavaju kao Bošnjaci, Srbi ili Hrvati. To je stvarni problem koji je Evropski sud za ljudska prava prepoznao u više slučajeva po mapelacija Jakoba Fincija, Derve Sejdića, Ilijaza Pilava, Azre Zornić... Vjerujući u dobre namjere Kovačevića i jasno prepoznajući da diskriminacija postoji, hiljade Bosanaca i Hercegovaca i niz političkih stranaka među kojima je i Narod i Pravda podržali su njegovu apelaciju.
Nažalost, u pravosnažnoj presudi Evropski sud za ljudska prava utvrdio je da je Slaven Kovačević grubo slagao sud jer se ranije, kada je biran u Gradsko vijeće Grada Sarajeva, izjašnjavao kao Hrvat. Ne samo da se izjašnjavao kao Hrvat kada je biran na pozicije u Bosni i Hercegovini već je na osnovu tog izjašnjavanja dobio hrvatski pasoš. Time je Bosna i Hercegovina obrukana i ismijana pred Evropskim sudom za ljudska prava. Kovačević je pravu štetu napravio hiljadama Bosanaca i Hercegovaca koji nesumnjivo jesu diskriminisani i koji se nikada nisu izigravali sa tim na način na koji jeste Slaven Kovačević i Demokratska fronta Željko Komšić.
Činjenica da će Slaven Kovačević biti kandidat Demokratske fronte Željko Komšić za člana Predsjedništva BiH pokazuje da i sam priznaje manipulisanje svojim etničkim izjašnjavanjem zarad jeftinih političkih poena. To će štetu po Bosnu i Hercegovinu samo produbiti. Nije jasno zašto Slaven Kovačević i DF Željko Komšić ovim tjeraju vodu na mlin onima koji tvrde da diskriminacije nema i koji traže treći entitet kako bi se zacementirale etničke podjele i spriječila izgradnja povjerenje, međusobnog poštovanja i nadogradnje sistema čime bi se uvažio i građanski i etnički princip i trajno eliminisala diskriminacija. Nažalost, ovo je još jedna potvrda da Demokratska fronta Željko Komšić istinski radi sve da do otklanjanja dikskriminacije i izgradnje pravednijeg sistema nikada ne dođe. Dokazuje to i cijela epopeja sa Slavenom Kovačevićem i činjenicom da čas jeste Hrvat čas nije. Tek ostaje da se utvrde stvarni motivi i pozadina takvog rušilačkog pohoda na ideju izgradnje pravednijeg sistema - poručuju iz NiP-a.
Na društvenim mrežama oglasio je i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković.
- Priča se da će zbog blamaže oko Slavena Kovačevića svoje potpise za građansku državu povući Miki Maus, Šilja i Rambo, za sad. Rojf je obećao zaustaviti Ramba, a AvAv će preko Hodže ove ostale kešom. Očekuje se vanredna sjednica GO DF - poručio je Konaković.
Nakon istupa Elmedina Konakovića i saopćenja Naroda i pravde, oglasio se Dženan Đonlagić, delegat u Domu narod PS BiH.
- Filijala HDZ-a u Sarajevu u paranoji. Promašili su cijelu loptu kako bi se nastavili ulizivati HDZ-u i političkom Zagrebu. Jedino od propale politike NiP-a što je ostalo jeste da diskreditiraju ljude na ličnoj osnovi. Demokratska fronta BiH nastavlja svoju kristalno jasnu političku borbu promicanja jednakosti svih ljudi bez ozbira kako se etnički izjašnjavaju ili ne izjašnjavaju. Država jednakih ljudskih prava i sloboda je budućnost. Kandidat za člana Predsjedništva BiH Slaven Kovačević će tražiti podršku svih građana za realizaciju ovoga cilja. Naravno na ljudima je da slobodno biraju - poručio je Đonlagić.