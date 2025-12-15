Đonlagić uzvratio Konakoviću o kandidaturi Kovačevića: Filijala HDZ-a u Sarajevu u paranoji

Najava Demokratske fronte Željko Komšić da će kandidirati Slavena Kovačevića za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda šokantna je potvrda da ova stranka manipuliše stvarnom diskriminacijom sa kojom se suočava hiljade Bosanaca i Hercegovaca koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od tri konstitutivna naroda, poručuju iz Naroda i pravde Elmedina Konakovića.

- Podsjećamo javnost da je upravo Slaven Kovačević uputio apelaciju Evropskom sudu za ljudska prava žaleći se da su mu je uskraćeno aktivno biračko pravo zbog kombinacije etničkih i teritorijalnih kriterija koji posebno diskriminišu sve one koji se ne izjašnjavaju kao Bošnjaci, Srbi ili Hrvati. To je stvarni problem koji je Evropski sud za ljudska prava prepoznao u više slučajeva po mapelacija Jakoba Fincija, Derve Sejdića, Ilijaza Pilava, Azre Zornić... Vjerujući u dobre namjere Kovačevića i jasno prepoznajući da diskriminacija postoji, hiljade Bosanaca i Hercegovaca i niz političkih stranaka među kojima je i Narod i Pravda podržali su njegovu apelaciju.

Nažalost, u pravosnažnoj presudi Evropski sud za ljudska prava utvrdio je da je Slaven Kovačević grubo slagao sud jer se ranije, kada je biran u Gradsko vijeće Grada Sarajeva, izjašnjavao kao Hrvat. Ne samo da se izjašnjavao kao Hrvat kada je biran na pozicije u Bosni i Hercegovini već je na osnovu tog izjašnjavanja dobio hrvatski pasoš. Time je Bosna i Hercegovina obrukana i ismijana pred Evropskim sudom za ljudska prava. Kovačević je pravu štetu napravio hiljadama Bosanaca i Hercegovaca koji nesumnjivo jesu diskriminisani i koji se nikada nisu izigravali sa tim na način na koji jeste Slaven Kovačević i Demokratska fronta Željko Komšić.