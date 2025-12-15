Mensa Bosne i Hercegovine obilježava 20 godina postojanja

Mensa Bosne i Hercegovine sa ponosom obilježava 20. godišnjicu od osnivanja, potvrđujući svoju ulogu jedne od najznačajnijih organizacija u zemlji koja okuplja osobe s visokim kvocijentom inteligencije. Zvanično osnovana u aprilu 2005. godine, Mensa BiH je od tada izrasla u zajednicu koja danas broji preko 250 aktivnih članova, a broj se kontinuirano povećava zahvaljujući redovnim testiranjima.

Prvo testiranje u Bosni i Hercegovini održano je već 2000. godine, dok se od 2016. godine održavaju redovnija testiranja na kojima je hiljade građana imalo priliku provjeriti svoj potencijal. Mensa BiH organizuje standardizirana testiranja inteligencije u različitim gradovima, uključujući Sarajevo, Banju Luku, Mostar, Tuzlu, Zenicu, Trebinje, kao i druge gradove, čime se omogućava pristup svim zainteresovanim građanima. Testiranja su otvorena za sve osobe starije od 17 godina, a rezultati se vrednuju prema međunarodnim standardima. Oni koji postignu rezultat u gornjih 2% populacije stiču pravo na članstvo.

Međunarodni status i značaj

U junu 2022. godine, Mensa BiH je postala punopravni član Međunarodne Mense (Full National Mensa), čime je dobila pravo glasa u donošenju odluka na globalnom nivou. Ovaj status potvrđuje da Mensa BiH nije samo lokalna organizacija, već i aktivni učesnik u međunarodnoj mreži koja broji preko 140.000 članova širom svijeta.

Aktivnosti i doprinos društvu

Mensa BiH kroz svoje Specijalne interesne grupe (SIG-ove) promoviše nauku, podržava darovite učenike i studente, te organizuje različite edukativne i društvene aktivnosti. Poseban fokus stavlja na podršku mladima i razvoj njihovih potencijala, kao i na širenje svijesti o značaju inteligencije u društvu.

Jubilej – 20 godina uspjeha

Dvadeset godina postojanja Mense BiH obilježava se nizom aktivnosti, uključujući svečani banket i promociju rada organizacije u subotu 20.12.2025. godine u hotelu Courtyard by Marriott, od 16:00 do 19:00 sati, uz obraćanje osnivača i video obraćanje Direktorice Mense International, učešće predstavnika iz regije i još mnogo iznenađenja. Ovaj jubilej je prilika da se istakne značaj Mense BiH u afirmaciji znanja, darovitosti i intelektualnog potencijala građana Bosne i Hercegovine.

Mensa BiH već dvije decenije uspješno okuplja najinteligentnije pojedince u zemlji, promoviše nauku i obrazovanje, te doprinosi međunarodnoj zajednici. Ovaj jubilej je dokaz da Bosna i Hercegovina ima snažnu i aktivnu zajednicu koja njeguje vrijednosti kojima se stavlja naglasak na znanje i intelektualni razvoj.