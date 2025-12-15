Ukupno 63 godine Railiću i Miljatoviću za ubistvo načelnika u MUP-u RS Radenka Bašića

Sud BiH izrekao je presudu kojom je Dalibor Railić osuđen na 29 godina, a Aleksandar Miljatović na 34 godine zatvora zbog ubistva načelnika Sektora kriminalističke policije Policijske uprave Prijedor, Radenka Bašića.

Tužilaštvo BiH Railića je teretilo da je organizovao i naručio ubistvo, dok je Miljatović optužen kao direktni izvršilac. Igor Repajić se teretio za pomaganje u izvršenju ubistva, a postupak protiv njega je ranije razdvojen.

Prišao s leđa

Ranije su razdvojeni i postupci protiv Harisa Gredelja i Aleksandra Ivkovića. U ovom predmetu optuženi su bili i Mirjana Vujović, Željko Simić i Goran Gvozden, koji su se zajedno s Railićem teretili za organizovani kriminal i trgovinu drogom.

Svi optuženi, osim Gredelja, koristili su kriptovanu “Skaj” aplikaciju.

Radenko Bašić ubijen je 21. marta 2022. godine, kada je pješke krenuo na posao. Napadač mu je prišao s leđa i ispalio hitac u potiljak, nakon čega je Bašić preminuo na licu mjesta. Ubistvo je pokrenulo jednu od najvećih policijskih istraga u Republici Srpskoj.

Prema optužnici, Railić je organizovao kriminalnu grupu i naručio ubistvo, dok je Miljatović označen kao neposredni izvršilac. Repajić se tereti za pomaganje izvršiocu.

Kako je navedeno, Miljatović je pristao da ubije Bašića za novčanu naknadu od 50.000 KM, koju mu je, posredstvom Repajića, ponudio Railić.

Kriptovane aplikacije

– Tražio je od njega da ubije Bašića za iznos od 50.000 evra, nakon čega je početkom januara Miljatović prikupljao informacije o njegovim životnim navikama i kretanju, uhodio ga i snimao kamerom, koju je kasnije predao Repajiću – navodi se u optužnici.

Optužnicom je obuhvaćeno i da su osumnjičeni, koristeći kriptovane aplikacije, u periodu od 2020. do 2022. godine krijumčarili, transportovali i dalje distribuirali kokain i marihuanu na ilegalnom narko-tržištu u BiH i inostranstvu.

Railić se dodatno teretio da je novac stečen krivičnim djelima narko-kriminala ulagao u kupovinu stanova, nekretnina, luksuznih vozila, te ga držao na bankovnim računima.