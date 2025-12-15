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OD SUTRA NA KIOSCIMA

Za "Azru Premium" govore Hanka Paldum, Ilda Šaulić, Jelena Karleuša, Lejla Filipović...

Objavljujemo Exclusive beauty i style editorial te inspirativne reportaže iz Italije i Amerike

Sutra čitajte Azra Premium. Avaz

Avaz.ba

15.12.2025

Novi broj najčitanijeg lifestyle magazina u BiH “Azre Premium” od sutra je na kioscima. Donosi snažne ispovijesti i autentične glasove žena koje već godinama oblikuju emocije, stil i javni prostor regiona. U ekskluzivnom izdanju čitajte intervjue Hanke Paldum, Ilde Šaulić, Jelene Karleuše, Lejle Filipović, Merjem Nuhić...

Naslovnica Azre Premium. Avaz

“Azra Premium” objavljuje Exclusive beauty i style editorial te inspirativne reportaže iz Italije i Amerike, kao i priči Nazifa Gljive o njegovih pola stoljeća s Halidom Bešlićem.

U novom izdanju pročitajte još:

- Damir Uzunović: Pisac koji živi svoje priče

- Emina Tufo: Publika me vodi, a majčinstvo oblikuje

- Karma: Kada odluke predaka određuju naš put

- Trendovi u uređenju interijera za 2026.: Prirodno, luksuzno i maštovito

- Zašto su fizikalna terapija i masaže danas važnije nego ikada: Briga o tijelu nije luksuz

- Aldin Hasić o tajnama lika Ifet: Inspiraciju pronalazim u svakoj ženi 

# AZRA
# AZRA PREMIUM
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