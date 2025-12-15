Velika akcija policijskih agencija pet zemalja i EUROPOL-a: Snažan udarac Balkanskom narkokartelu

U okviru velike međunarodne akcije kojom je koordinirao EUROPOL i u kojoj su sudjelovale policijske agencije iz pet zemalja uhapšene su tri osobe u zaplijenjena nezakonito stečena imovina u vrijednosti većoj od pet miliona eura. Dugotrajna i složena istraga, usmjerena na razotkrivanje trgovine drogom velikih razmjera, pranja novca i ilegalne trgovine oružjem, rezultirala je razbijanjem ćelije Balkanskog kartela u Njemačkoj. Prema informacijama iz EUROPOL-a, u operaciji je učestvovalo čak 500 policijskih službenika, pretresi su izvršeni na 45 lokacija, uključujući stambene objekte, poslovne prostore i vozila.

Više tona

Jedna od najvećih i najznačajnijih međunarodnih policijskih operacija ove godine koordinirana je s Operativnom grupom Achiles Kriminalističke obavještajne službe Austrije (Bundeskriminalamt), Državnom agencijom za istrage i zaštitu (SIPA) iz BiH, Nacionalnim policijskim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (PNUSKOK) Hrvatske, Federalnim uredom kriminalističke policije (Bundeskriminalamt) Njemačke, te Službom za borbu protiv organiziranog kriminala (SBPOK) Srbije.

- Koordinirana operacija bila je usmjerena na nekoliko veoma vrijednih meta s prebivalištem u Njemačkoj, za koje se vjeruje da su ključne figure unutar Balkanskog kartela. Istraga je otkrila da je ova kriminalna ćelija bila odgovorna za pošiljke s više tona kokaina porijeklom iz Kolumbije, koristeći različite metode za krijumčarenje droge u Evropu. Mreža se također bavila pranjem novca putem kompanija i nekretnina u više zemalja unutar EU i šire – saopćeno je iz EUROPOL-a.

Logotip kokaina

Tokom pretresa zaplijenjeno je gotovo 50.000 eura u gotovini, dva zlatnika, brojni luksuzni predmeti poput nakita, satova, torbica, tri vozila visoke vrijednosti, kao i nekretnine u Njemačkoj i inostranstvu. Pronađeni su i zaplijenjeni razni dokumenti i elektronika, kao i napunjeno vatreno oružje s municijom. Dokazi se trenutno procjenjuju.

- Trojica uhapšenih igrala su različite uloge unutar kriminalne mreže, uključujući finansijere, koordinatore i stručnjake za logistiku. Glavni osumnjičeni, porijeklom sa zapadnog Balkana i s prebivalištem u Njemačkoj, poznat je po korištenju prepoznatljivog logotipa kokaina kao zaštitnog znaka – navedeno je iz EUROPOL-a.

Dobro organizirana mreža

Europol i zemlje partneri ranije su nanijeli snažne udarce Balkanskom kartelu, u akcijama iz maja 2023. kada je uhapšeno 13 osoba i oktobra 2023. kada je priveden 21 osumnjičeni.

- EUROPOL je odigrao ključnu ulogu u olakšavanju stalne koordinacije, razmjene informacija i pružanju kontinuirane analitičke podrške istrazi. Obavještajni podaci prikupljeni tokom operacije otkrili su sofisticiranu i dobro organiziranu mrežu, koja djeluje na različitim kontinentima i u različitim zemljama – stoji u informaciji EUROPOL-a.

Još prošle godine Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog organiziranog kriminala (GI-TOC) ukazivala je na rastući utjecaj grupa sa zapadnog Balkana, posebno u Njemačkoj. Koordinatorica za BiH Anesa Agović kaže za “Avaz” da su one aktivne u trgovini drogom i ljudima, te pranju novca.