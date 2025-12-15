Čović žestoko o kandidaturi Kovačevića: Dosta je podvala hrvatskom narodu

Dragan Čović, lider HDZ BiH i predsjednik HNS-a BiH danas je u Mostaru, nakon sjednice Predsjedništva HNS-a, upitan za komentar o kandidaturi Slavena Kovačevića za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda kazao da su "lažni patrioti, lažni građani, lažni ovi ili oni došli do kraja na vidjelo".

- Pogotovo, kada je Međunarodni sud za ljudska prava vrlo jasno definirao karakter te osobe, podnositelja tužbe protiv Bosne i Hercegovine u tom poznatom slučaju Kovačević, kada je odbila sa 16:1 glasanje od 17 sudaca da se danas ponovo želi kandidirati za hrvatskog člana Predsjedništva BiH ja mislim da je samo dala dodatak onoga što stalno pričamo. Došlo je vrijeme u BiH koja treba funkcionirati kao naša domovina, kao moderna, evropska, da tri naroda potpuno žive u jednakopravnosti po Ustavu, da svaki od tri naroda moraju predstavljati isključivo legitimni predstavnici - rekao je Čović.