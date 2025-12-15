Sindikalna organizacija sudova i tužilaštva KS pozvala na proteste pred Vladu KS

Sindikalna organizacija sudova i tužilaštva Kantona Sarajevo obavijestila je svoje članstvo i javnost da su pregovori Koordinacije sindikata sa Vladom Kantona Sarajevo, održani 15.12.2025. godine, završeni bez dogovora.

- Podsjećamo da je u svim lokalnim zajednicama na području Kantona Sarajevo, u drugim kantonima, kao i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, za 2026. godinu utvrđena veća osnovica za obračun plata nego u Kantonu Sarajevo. Ovo je posebno neprihvatljivo imajući u vidu da Kanton Sarajevo raspolaže Budžetom u iznosu od oko 1,5 milijardi KM - navode iz Sindikata.

Na navedenim pregovorima Vlada Kantona Sarajevo ponudila je:

- povećanje osnovice za obračun plata za 2026. godinu od 5%;

- produženje važenja kolektivnih ugovora uz povećanje koeficijenata od 1% od momenta potpisivanja;

- eventualno dodatno povećanje koeficijenata u zavisnosti od smanjenja doprinosa na nivou Federacije BiH.

- Koordinacija sindikata je navedeni prijedlog jednoglasno odbila, ostajući pri zahtjevu da povećanje plata svim radnicima u 2026. godini iznosi 20%, zbog čega su pregovori i formalno proglašeni neuspješnim. Shodno navedenom, Koordinacija sindikata je na sjednici održanoj 15.12.2025. godine donijela Odluku o organizaciji i održavanju protesta, s ciljem iskazivanja općeg nezadovoljstva odnosom Vlade Kantona Sarajevo prema radnicima. Sindikalna organizacija sudova i tužilaštva Kantona Sarajevo daje punu podršku ovoj odluci i poziva sve svoje članove da se odazovu protestima - istakli su iz Sindikata.

Inače, protesti će biti održani u četvrtak u 10:30 sati ispred Vlade KS.

- Pozivamo sve kolegice i kolege da svojim prisustvom pokažemo jedinstvo, solidarnost i odlučnost u borbi za dostojanstvene plate i poštovanje rada zaposlenih u pravosuđu kao i svim drugim institucijama u Kantonu Sarajevo - naveli su.