Kavazović čestitao Hanuku: Mir i sloga osnovne pretpostavke lijepog i ugodnog života na ovom svijetu

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović uputio je danas čestitku članovima Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini i predsjedniku Jevrejske zajednice u BiH Jakobu Finciju povodom velikog jevrejskog blagdana slobode i svjetlosti, Hanuke.

- Želim da svih osam dana praznika provedete u radosti i veselju, u društvu s bližnjima, komšijama i prijateljima. Molim Dragog Boga da ojača ljubav i povjerenje, slogu i razumijevanje među ljudima i narodima u svijetu, a naročito među građanima naše zemlje. Mir i sloga osnovne su pretpostavke lijepog i ugodnog života na ovom svijetu – neka ih bude među nama – kaže se u čestitki reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića, javlja MINA.