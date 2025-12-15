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REISU-L-ULEMA IZ BIH

Kavazović čestitao Hanuku: Mir i sloga osnovne pretpostavke lijepog i ugodnog života na ovom svijetu

Želim da svih osam dana praznika provedete u radosti i veselju, u društvu s bližnjima, komšijama i prijateljima, poručio je

Husein ef. Kavazović. MINA

FENA

15.12.2025

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović uputio je danas čestitku članovima Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini i predsjedniku Jevrejske zajednice u BiH Jakobu Finciju povodom velikog jevrejskog blagdana slobode i svjetlosti, Hanuke.

- Želim da svih osam dana praznika provedete u radosti i veselju, u društvu s bližnjima, komšijama i prijateljima. Molim Dragog Boga da ojača ljubav i povjerenje, slogu i razumijevanje među ljudima i narodima u svijetu, a naročito među građanima naše zemlje. Mir i sloga osnovne su pretpostavke lijepog i ugodnog života na ovom svijetu – neka ih bude među nama – kaže se u čestitki reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića, javlja MINA.

# HUSEIN EF. KAVAZOVIĆ
# HANUKA
# BIH
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