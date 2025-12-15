Odlazak poguban za budućnost zemlje: BiH posljednja u Evropi, nedostaju nam hiljade ljekara

Među stotinama hiljada građana BiH, koji u potrazi za boljim i stabilnijim životom napuštaju državu, veliki je broj i zdravstvenih radnika. Samo u posljednjih pet godina BiH je napustilo 1.200 doktora opće medicine i doktora specijalista, nedavno je objavila Međunarodna organizacija za migracije (IOM). Istraživanje je bilo usmjereno na obim iseljavanja zdravstvenih stručnjaka iz oblasti infomaciono komunikacijskih tehnologija i utvrđeno je da je odlazak na rekordnom nivou i da iz godine u godinu raste.

- Većina iseljenika odlazi u Hrvatsku, Njemačku i Sloveniju, zatim Austriju i Italiju, dok se u posljednje vrijeme nešto manji broj migranata iz BiH iseljava u Češku, Norvešku i Švedsku. Glavna destinacija zdravstvenih radnika, većinom mladih medicinskih sestara, jeste Njemačka, no tamo, također, ide i značajan broj doktora medicine, doktora stomatologije i farmaceuta – navedeno je u publikaciji IOM-a.

Sve specijalizacije

U BiH bez preciznih, službenih podataka o broju državljana van domovine, pa i onih koji žive u njoj, podaci se zasnivaju na procjenama, ali ono što je nedvojbeno je da BiH, uz Albaniju, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, ima najmanji broj ljekara u odnosu na broj stanovnika u Evropi.

- Mi u FBiH u ovom trenutku imamo između 5.000 i 7.000 uposlenih ljekara, a nedostaje nam još najmanje toliko da bismo bili na nivou zdravstvene zaštite koja odgovara nekoj modernoj evropskoj državi. Nedostaje nam apsolutno svih struka, jer se iz dana u dan stanje mijenja, pa nekad fali najviše pedijatara, a nekad neurologa ili neurohirurga. Apsolutno svih specijalizacija nam nedostaje – kazao je za “Avaz” Rifat Rijad Zaid, predsjednik Ljekarske komore FBiH.

S problemom odlaska ljekara i medicinskih sestara BiH se suočava od završetka rata do danas. Iako je on u evropskim zemljama značajno bolji, materijalni status nije uvijek presudan u donošenju odluke o odlasku.

Nepravda i korupcija

- 2015., 2016. i 2017. godine smo govorili o egzodusu ljekara iz BiH. Taj broj je, kad su u pitanju ljekari u srednjim godinama, u najboljem produktivnom dobu, donekle zaustavljen 2018. i 2019., ali ostaje problem mladih ljekara koji su tek završili fakultet, koji su specijalizirali ili čekaju specijalizaciju. Taj broj, čini mi se, nije smanjen, a to je srednjoročno i dugoročno pogubno za zdravstveni sistem u BiH. Nepravda i korupcija su već godinama mainstream našeg života, to je osnovni razlog i ne treba ga kriti. Sve ono što gledamo svakodnevno oko nas je glavni razlog što se mladim ljudima sve zgadilo i odlaze iz BiH – ističe Zaid, te dodaje da Ljekarska komora radi na setu izmjena zakona i pravilnika, kako bi pokušala smanjiti deficit u ovoj oblasti.