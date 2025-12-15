Održana konferencija za medije povodom dočeka Nove godine: Avdić i Rozga najavili spektakl

U Gradskoj vijećnici Sarajevo održana je press-konferencija povodom javnog dočeka Nove godine u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Javnosti su se obratili gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, glavna muzička zvijezda večeri Jelena Rozga i tehnički organizator. Gradonačelnik Avdić istakao je da se ove godine priprema doček koji će, kako je rekao, ostati upamćen.



- Bit će to vrhunski javni doček i siguran sam da ćemo opravdati epitet jedne od najprivlačnijih evropskih i regionalnih destinacija. Postupak je okončan na zadovoljstvo svih nas. Oduvijek nosimo epitet dobrog domaćina i kao takvi želimo dočekati Novu godinu i sve goste koji nam dođu, jer je Sarajevo oduvijek bilo mjesto susreta - poručio je Avdić. Jelena Rozga kazala je da joj predstavlja veliku čast što će upravo ona Sarajlije i brojne goste uvesti u Novu godinu.

- Jako sam uzbuđena. Najveće zvijezde regije su ranije nastupale u Sarajevu i dat ću sve od sebe da opravdam ovaj poziv - rekla je Rozga.

Direktor Sarajevske filharmonije Vedran Tuce najavio je i tradicionalni novogodišnji koncert, koji će početi u 19.30 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo. Koncert će biti praćen i putem prijenosa uživo na Pozorišnom trgu, kao i na lokaciji javnog dočeka iza Sarajevo City Centra.

Tehnički organizator događaja Nedim Srnja i predstavnik firme Prorent je kazao: "Meni je zapala čast prije dosta godina da organizujem prvu Novu godinu kod Vječne vatre, sad me zapala da organizujem prvu Novu godinu koja se održava na prostoru iza SCC-a. Mislim da je taj prostor sigurnosno i vezano za protok saobraćaja idealan. Mislim da će svi biti zadovoljni izborom Jelene Rozge, Dženana Lončarevića i Divanhane. Kad je riječ o tehnologiji - u Sarajevo dovlačimo nešto što je najbolje, najskuplje u svijetu - tako da vjerujem da ćete svi biti zadovoljni".