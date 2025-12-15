Dodik zaprijetio krivičnim prijavama nakon odluke CIK-a o ponovnom brojanju glasova

- Općine u kojima CIK bude tražio ponavljanje izbora podnosit će pojedinačne krivične prijave protiv svih onih u CIK-u koji budu glasali za takav prijedlog - rekao je Dodik.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik oštro je reagovao na odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da se na više biračkih mjesta ponovo prebroje glasovi.

Tom prilikom optužio je Sarajevo da je, kako je naveo, "otelo izborni proces".

- Hoće da nam pošalju poruku da bez Sarajeva ne može ništa. Ovo je poniženje za sve ljude u RS-u, za svakoga ko je glasao. Ovo je poniženje za nas koji smo učestvovali u izbornom procesu, a najveće poniženje je Republici Srpskoj i najveće omalovažavanje - poručio je Dodik.

Iz SDS-a su i ranije tvrdili da je Siniša Karan do pobjede došao krađom glasova.

Vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Jovica Radulović ranije je kazao da je CIK svojim provjerama potvrdio ono na što je ta stranka upozoravala, navodeći da su se u Doboju, Zvorniku, Laktašima, Bratuncu i Prijedoru, na ukupno 134 biračka mjesta, desile izborne nepravilnosti kroz ubacivanje glasova u korist kandidata SNSD-a.

- Jasno je da je profesor Blanuša pobjednik izbora i nećemo dozvoliti da dokazani lopovi ukradu i ovu pobjedu - poručio je Radulović.