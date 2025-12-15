Nasiha Pozder o Trgovskoj gori: Nećemo odustati od zaštite okoliša i prirodnih resursa BiH

Povodom današnje odluke Hrvatskog sabora, kojom se po hitnoj proceduri usvaja zakon koji otvara put za izgradnju Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora, neposredno uz granicu s Bosnom i Hercegovinom, Federalno ministarstvo okoliša i turizma izražava svoj stav o potencijalnim prekograničnim posljedicama ove odluke.

Ministarstvo je, zajedno s lokalnim zajednicama, još prije donošenja odluke uputilo zajedničko pismo zastupnicima Hrvatskog sabora, u kojem su jasno ukazani ozbiljni rizici i neprihvatljivost predložene lokacije s aspekta zaštite okoliša, zdravlja ljudi i prirodnih resursa. Iznijeti argumenti, nažalost, danas od većine saborskih zastupnika nisu uvaženi.

- Mi nećemo odustati od zaštite okoliša i prirodnih resursa Bosne i Hercegovine. Ministarstvo će, u saradnji sa svim nadležnim institucijama i nivoima vlasti u našoj zemlji, nastaviti koristiti sva raspoloživa pravna, stručna i međunarodna sredstva s ciljem zaštite zdravlja građana, okoliša i prirodnih resursa Bosne i Hercegovine - izjavila je federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder.

Namjera Republike Hrvatske da na lokaciji Trgovska gora skladišti nisko i srednje radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane Krško, kao i institucionalni radioaktivni otpad s teritorije cijele Hrvatske, nosi potencijalne dugoročne posljedice po okoliš i stanovništvo Bosne i Hercegovine, posebno za lokalne zajednice u RS-u, Unsko-sanski kanton i sliv rijeke Une.