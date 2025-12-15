Ponovo će se brojati glasovi na 57 biračkih mjesta, većina ih je u Laktašima, Doboju i Zvorniku

Centralna izborna komisija BiH je na svojoj stranici objavila odluku o ponovnom brojanju glasova s izbora za predsjednika RS.
Ponovo će se brojati glasovi sa 16 biračkih mjesta u Laktašima, 20 u Doboju i 18 u Zvorniku. Ponovo će se brojati i po jedno biračko mjesto u Bratuncu, Gacku i Bileći.
Ovu odluku je Centralna izborna komisija BiH donijela po službenoj dužnosti, a nakon što je utvrdila rezultate izbora po kojima je pobjedu ostvario kandidat SNSD-a Siniša Karan.
Oni su pojasnili da bez odluke o utvrđivanju izbora nisu mogli dalje ići u ove procese, kao ni da politički subjekti nisu mogli podnositi žalbe.