Ponovo će se brojati glasovi na 57 biračkih mjesta, većina ih je u Laktašima, Doboju i Zvorniku

Centralna izborna komisija BiH je na svojoj stranici objavila odluku o ponovnom brojanju glasova s izbora za predsjednika RS.

Ponovo će se brojati glasovi sa 16 biračkih mjesta u Laktašima, 20 u Doboju i 18 u Zvorniku. Ponovo će se brojati i po jedno biračko mjesto u Bratuncu, Gacku i Bileći.