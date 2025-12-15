Nezavisni odbor Skupštine TK predložio Elvira Mahmutovića za direktora Uprave policije MUP-a TK

Nezavisni odbor Skupštine Tuzlanskog kantona uputio je ministru unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona prijedlog da se Elvir Mahmutović imenuje za direktora Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova TK.
Kako je navedeno u saopćenju, Nezavisni odbor je postupak izbora pokrenuo na sjednici održanoj 28. oktobra 2025. godine, kada je donesena odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Uprave policije MUP-a TK.
Na sjednici održanoj 11. decembra 2025. godine, Nezavisni odbor je razmatrao prijave pristigle po javnom konkursu i konstatovao da je zaprimljena samo jedna prijava, i to od kandidata Elvira Mahmutovića.
Nakon uvida u dokumentaciju, Nezavisni odbor je utvrdio da je prijava blagovremena, potpuna i da kandidat Elvir Mahmutović ispunjava sve zakonom propisane uslove za imenovanje na poziciju direktora Uprave policije MUP-a TK.
S obzirom na to da je riječ o jedinom kandidatu koji ispunjava propisane uslove, Nezavisni odbor je, pozivajući se na član 40. Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona, odlučio da bez provođenja dodatne procedure ministru unutrašnjih poslova predloži Elvira Mahmutovića za direktora Uprave policije MUP-a TK.
Dževad Korman tu funkciju obavlja do 31.12.2025. godine, nakon čega odlazi u penziju, a nakon što Vlada TK prihvati njegov zahtjev za penzioniranje, uslijedit će imenovanje novog direktora policije kojeg će Vladi predložiti resorni ministar.