Nezavisni odbor Skupštine TK predložio Elvira Mahmutovića za direktora Uprave policije MUP-a TK

Nezavisni odbor Skupštine Tuzlanskog kantona uputio je ministru unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona prijedlog da se Elvir Mahmutović imenuje za direktora Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova TK.

Kako je navedeno u saopćenju, Nezavisni odbor je postupak izbora pokrenuo na sjednici održanoj 28. oktobra 2025. godine, kada je donesena odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Uprave policije MUP-a TK.

Na sjednici održanoj 11. decembra 2025. godine, Nezavisni odbor je razmatrao prijave pristigle po javnom konkursu i konstatovao da je zaprimljena samo jedna prijava, i to od kandidata Elvira Mahmutovića.