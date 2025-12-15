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NAKON ODLASKA KORMANA

Nezavisni odbor Skupštine TK predložio Elvira Mahmutovića za direktora Uprave policije MUP-a TK

Nezavisni odbor je razmatrao prijave pristigle po javnom konkursu i konstatovao da je zaprimljena samo jedna prijava

Elvir Mahmutović. Avaz

A. Bešić

15.12.2025

Nezavisni odbor Skupštine Tuzlanskog kantona uputio je ministru unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona prijedlog da se Elvir Mahmutović imenuje za direktora Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova TK.

Kako je navedeno u saopćenju, Nezavisni odbor je postupak izbora pokrenuo na sjednici održanoj 28. oktobra 2025. godine, kada je donesena odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Uprave policije MUP-a TK.

Na sjednici održanoj 11. decembra 2025. godine, Nezavisni odbor je razmatrao prijave pristigle po javnom konkursu i konstatovao da je zaprimljena samo jedna prijava, i to od kandidata Elvira Mahmutovića.

Prijedlog kandidata. Screenshot

Nakon uvida u dokumentaciju, Nezavisni odbor je utvrdio da je prijava blagovremena, potpuna i da kandidat Elvir Mahmutović ispunjava sve zakonom propisane uslove za imenovanje na poziciju direktora Uprave policije MUP-a TK.

S obzirom na to da je riječ o jedinom kandidatu koji ispunjava propisane uslove, Nezavisni odbor je, pozivajući se na član 40. Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona, odlučio da bez provođenja dodatne procedure ministru unutrašnjih poslova predloži Elvira Mahmutovića za direktora Uprave policije MUP-a TK.

Dževad Korman tu funkciju obavlja do 31.12.2025. godine, nakon čega odlazi u penziju, a nakon što Vlada TK prihvati njegov zahtjev za penzioniranje, uslijedit će imenovanje novog direktora policije kojeg će Vladi predložiti resorni ministar.

# MUP TK
# TUZLANSKI KANTON
# NEZAVISNI ODBOR SKUPŠTINE TK
# ELVIR MAHMUTOVIĆ
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