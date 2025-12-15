Objavljeni utvrđeni rezultati izbora za predsjednika RS: Evo kolika je prednost Karana nad Blanušom

Centralna izborna komisija BiH na današnjoj sjednici donijela je odluku o utvrđivanju rezultata izbora.

Iz Centralne izborne komisije BiH su pojasnili da su morali donijeti takvu odluku kako bi politički subjekti mogli da podnose žalbe, a i kako bi oni po službenoj dužnosti mogli tražiti ponavljena brojanja, što su već danas uradili.

Na istoj sjednici je zatraženo ponovljeno brojanje na 57 biračkih mjesta, a među njima je većina iz Zvornika, Doboja i Laktaša.

Sa uračunatim glasova putem pošte, u odsustvu, putem mobilnih timova i u DKP-u, na izbore je izašlo 35,54 posto ljudi.