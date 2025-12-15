Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

CIK BIH

Objavljeni utvrđeni rezultati izbora za predsjednika RS: Evo kolika je prednost Karana nad Blanušom

Sa uračunatim glasova putem pošte, u odsustvu, putem mobilnih timova i u DKP-u, na izbore je izašlo 35,54 posto ljudi

Siniša Karan: Prema utvrđenim rezultatima ostvario pobjedu. Dejan Rakita / PIXSELL

S. S.

15.12.2025

Centralna izborna komisija BiH na današnjoj sjednici donijela je odluku o utvrđivanju rezultata izbora.

Prema utvrđenim rezultatima, funkcioner SNSD-a Siniša Karan dobio je 222.182 glasa, odnosno 9.577 više od opozicionog kandidata Branka Blanuše.

Iz Centralne izborne komisije BiH su pojasnili da su morali donijeti takvu odluku kako bi politički subjekti mogli da podnose žalbe, a i kako bi oni po službenoj dužnosti mogli tražiti ponavljena brojanja, što su već danas uradili.

Na istoj sjednici je zatraženo ponovljeno brojanje na 57 biračkih mjesta, a među njima je većina iz Zvornika, Doboja i Laktaša.

Sa uračunatim glasova putem pošte, u odsustvu, putem mobilnih timova i u DKP-u, na izbore je izašlo 35,54 posto ljudi.

# CIK BIH
# IZBORI 2025
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (24)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.