Objavljeni utvrđeni rezultati izbora za predsjednika RS: Evo kolika je prednost Karana nad Blanušom

Centralna izborna komisija BiH na današnjoj sjednici donijela je odluku o utvrđivanju rezultata izbora.
CIK BIH
Sa uračunatim glasova putem pošte, u odsustvu, putem mobilnih timova i u DKP-u, na izbore je izašlo 35,54 posto ljudi
Siniša Karan: Prema utvrđenim rezultatima ostvario pobjedu. Dejan Rakita / PIXSELL
Centralna izborna komisija BiH na današnjoj sjednici donijela je odluku o utvrđivanju rezultata izbora.
Prema utvrđenim rezultatima, funkcioner SNSD-a Siniša Karan dobio je 222.182 glasa, odnosno 9.577 više od opozicionog kandidata Branka Blanuše.
Iz Centralne izborne komisije BiH su pojasnili da su morali donijeti takvu odluku kako bi politički subjekti mogli da podnose žalbe, a i kako bi oni po službenoj dužnosti mogli tražiti ponavljena brojanja, što su već danas uradili.
Na istoj sjednici je zatraženo ponovljeno brojanje na 57 biračkih mjesta, a među njima je većina iz Zvornika, Doboja i Laktaša.
Sa uračunatim glasova putem pošte, u odsustvu, putem mobilnih timova i u DKP-u, na izbore je izašlo 35,54 posto ljudi.