Zastupnici Trojke: Maks Primorac želi zaustaviti realizaciju projekta Južne interkonekcije

Zastupnici stranaka Trojke u Predstavničkom domu Parlamenta BiH (SDP, NiP i NS) upozoravaju da djelovanje Maksa Primorca i Željane Zovko ima za cilj osporavanje i zaustavljanje realizacije projekta Južne interkonekcije između BiH i SAD-a.
- Ovaj ekstremni šovinista i nacionalista pokušava perfidno prikriti prave namjere pričom o tzv. "trećem entitetu", iako zna da je ta ideja neizvodiva. Suštinska namjera, po direktivi nalogodavaca, jeste zaustaviti posljednje političke dogovore oko projekta Južne interkonekcije. Nije jasno za čiji račun i interes ovo radi, ali teme koje pokreće i plasira ciljaju destabilizaciju i podizanje tenzija, što može rezultirati zaustavljanjem ključnih procesa - navodi se u saopćenju zastupnika.
Dodaju da će jedna od tema koja će biti pogođena ovim podizanjem tenzija sigurno biti upravo Južna interkonekcija, što nije u interesu ni BiH, ni američkih partnera.
- Jasno je da od trećeg entiteta, federalizacije ili odlaska Visokog predstavnika nema ništa, ali agresivno forsiranje ovih tema destabilizira politički prostor u BiH. Iako se ovakve teme obično pojavljuju pred izbore, ovoga puta se to desilo ranije, upravo nakon postignutog političkog dogovora sa SAD-om o zajedničkom aranžmanu za izgradnju Južne interkonekcije, koji je strateški važan za smanjenje zavisnosti od ruskog gasa - ističu zastupnici Trojke.
Oni pitaju da li je razlog ovakvog destabilizirajućeg djelovanja činjenica da su tim dogovorom neutralisane nečije poslovne ambicije preuzimanja ovog vrijednog projekta, te ističu da na ovo pitanje prije svih treba odgovoriti Primorac.
- Iako su iz Vašingtona nedavno stizali signali da je Primorcu skrenuta pažnja da se distancira od ovog projekta i prestane širiti dezinformacije, očigledno se to nije dogodilo. Promijenio je samo način djelovanja, na način koji na prvi pogled nema veze sa Južnom interkonekcijom. Primorac bi trebao objasniti u čijem interesu plasira neistine o tome ko istinski sarađuje sa zapadnim vladama, promoviše zapadne vrijednosti i prijateljstvo sa SAD-om - naglašavaju zastupnici.
Trojka stoji čvrsto na stavu da ugrožavanje projekta Južne interkonekcije na bilo koji način ne smije biti dopušteno.