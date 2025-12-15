Zastupnici Trojke: Maks Primorac želi zaustaviti realizaciju projekta Južne interkonekcije

Zastupnici stranaka Trojke u Predstavničkom domu Parlamenta BiH (SDP, NiP i NS) upozoravaju da djelovanje Maksa Primorca i Željane Zovko ima za cilj osporavanje i zaustavljanje realizacije projekta Južne interkonekcije između BiH i SAD-a. - Ovaj ekstremni šovinista i nacionalista pokušava perfidno prikriti prave namjere pričom o tzv. "trećem entitetu", iako zna da je ta ideja neizvodiva. Suštinska namjera, po direktivi nalogodavaca, jeste zaustaviti posljednje političke dogovore oko projekta Južne interkonekcije. Nije jasno za čiji račun i interes ovo radi, ali teme koje pokreće i plasira ciljaju destabilizaciju i podizanje tenzija, što može rezultirati zaustavljanjem ključnih procesa - navodi se u saopćenju zastupnika.

Dodaju da će jedna od tema koja će biti pogođena ovim podizanjem tenzija sigurno biti upravo Južna interkonekcija, što nije u interesu ni BiH, ni američkih partnera. - Jasno je da od trećeg entiteta, federalizacije ili odlaska Visokog predstavnika nema ništa, ali agresivno forsiranje ovih tema destabilizira politički prostor u BiH. Iako se ovakve teme obično pojavljuju pred izbore, ovoga puta se to desilo ranije, upravo nakon postignutog političkog dogovora sa SAD-om o zajedničkom aranžmanu za izgradnju Južne interkonekcije, koji je strateški važan za smanjenje zavisnosti od ruskog gasa - ističu zastupnici Trojke.