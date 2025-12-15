Kadeti iz dva kantona počeli obuku na Policijskoj akademiji FMUP-a

Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (FMUP) počela je obuka nove klase kadeta u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Obuku su počela ukupno 103 kadeta, od čega 97 kadeta za početni čin “policajac” iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo te 6 kadeta iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona 10, koji se obučavaju za čin “mlađi inspektor”.

Cilj obuke je da se kadeti osposobe za zakonito, profesionalno i odgovorno obavljanje policijskih poslova u službi građana i zajednice.

Policijska akademija FMUP-a poručila je kadetima da ih očekuje zahtjevan, ali izuzetno važan period profesionalnog i ličnog razvoja, naglašavajući da policijska profesija nosi veliku odgovornost, disciplinu i posvećenost službi javne sigurnosti.

Istaknuto je da se od kadeta očekuje visok nivo profesionalizma, poštovanje zakona, etičkih principa i ljudskih prava, kao i spremnost na kontinuirano usavršavanje i timski rad.

Policijska akademija FMUP-a ostaje posvećena unapređenju kvaliteta policijskog obrazovanja i obuke s ciljem jačanja kapaciteta policijskih agencija i podizanja sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine.