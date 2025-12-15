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REAKCIJA

Cvijanović odgovorila na tvrdnje zastupnika Trojke: Glupost je tvrditi da Amerikanac ugrožava američki projekat

U političkom Sarajevu su potpuno izgubili kontrolu, poručila je

Željka Cvijanović. Dejan Rakita/PIXSELL

M. Až.

15.12.2025

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović (SNSD) reagovala je na tvrdnje zastupnika Trojke u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH da Max Primorac ugrožava realizaciju projekta Južne interkonekcije.

- U političkom Sarajevu su potpuno izgubili kontrolu. Oni su, ustvari, nervozni - izjavila je Cvijanović.

Smatra da "istina boli" i da je, kako kaže, "invazivna hegemonistička sarajevska politika uporno ohrabrivana takozvanim diktatorskim bonskim ovlaštenjema učinila BiH propalom državom".

- Posebna je glupost tvrditi da jedan Amerikanac, sa jasnom političkom identifikacijom, može ugroziti neki američki investicioni projekat. Radi se o gomili razmaženih mediokriteta koji misle da upravljaju planetom - istakla je Cvijanović.

Podsjetimo, zastupnici Trojke ranije su istakli da ugrožavanje projekta Južne interkonekcije na bilo koji način ne smije biti dozvoljeno.

# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
# TROJKA
# MAX PRIMORAC
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