Osuđen pravosnažno za pedofiliju: Moamer Kasumović se odriče nagrade Bijelog Polja koju je dobio 2017. godine

Moamer Kasumović odlučio je da se odrekne Trećejanuarske nagrade Bijelog Polja koju je dobio 2017. godine, nakon što je pravosnažno osuđen za teško krivično djelo pedofilije.

Pitanje oduzimanja općinskog priznanja ranije je pokrenuo odbornik Demokratske Crne Gore, Marko Đukić, tražeći da Kasumoviću nagrada bude oduzeta zbog pravosnažne osude. Iako je Skupština opštine usvojila opšte zaključke o oduzimanju priznanja licima koja su pravosnažno osuđena, konkretna odluka u ovom slučaju nije donesena.

Kasumović je nagradu dobio 2017. godine, a nekoliko godina kasnije u Sarajevu je počinio bludne radnje nad petnaestogodišnjakom, zbog čega je pravosnažno osuđen.

Općinski sud u Sarajevu izrekao je Kasumoviću kaznu od godinu dana zatvora, koju je iskoristio pravo da otkupi, što ga je koštalo oko 36.500 KM.

U saopćenju, Kasumović je naveo da je odluku donio kako bi sačuvao dostojanstvo nagrade. Istakao je da ne želi da priznanje, koje treba afirmisati društvene i kulturne vrijednosti, bude zloupotrebljeno u političkim sporovima ili podjelama.

Dodao je da je zahvalan što je njegov rad prepoznat u prošlosti i ocijenio da je odricanje od nagrade u trenutnim okolnostima najbolji način da se izbjegnu dodatne kontroverze.

U obraćanju Skupštini opštine Kasumović je rekao:

- Ovu odluku donosim isključivo iz razloga što ne želim da priznanje koje bi trebalo afirmisati istinske društvene i kulturne vrijednosti bude dovedeno u kontekst političkih prepucavanja, podjela ili bilo kakve instrumentalizacije.

Istovremeno, želim jasno istaći da se ovim činom ni na koji način ne umanjuje moja zahvalnost niti osjećaj časti koji sam imao – i koji i dalje imam – zbog činjenice da je moj rad prepoznat i predložen za jedno od najznačajnijih općinskih priznanja.

Uvjeren sam da je ova odluka, u datim okolnostima, najbolji način da se sačuva dostojanstvo same nagrade i izbjegnu dalje nepotrebne kontroverze.