Bakir Izetbegović na prijemu Fondacije Konrad Adenauer: "Režim koji je iscrpljivao BiH je iscrpio ljude u RS-u i gubi podršku"

Predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović obratio se gostima na novogodišnjem prijemu Fondacije Konrad Adenauer u Sarajevu, održanom pod motom "Evropa sada – evropska budućnost Bosne i Hercegovine". Poručio je da je članstvo u Evropskoj uniji prirodan put i prirodna pripadnost Bosne i Hercegovine, ističući da je kupovna moć građana u zemljama okruženja udvostručena tokom procesa pristupanja Uniji.

U uvodnom dijelu obraćanja Izetbegović je ukazao na simboliku lokacije prijema, u neposrednoj blizini Gazi Husrev-begove džamije, Katedrale, Saborne crkve i Aškenaske sinagoge, naglasivši da su za Sarajevo zajednički život, prožimanje kultura i identiteta prirodna i podrazumijevajuća stvar.

- Bosna i Hercegovina je multietnička, multireligijska i multikulturna zemlja koja je većinu svog postojanja provela u sličnim, multietničkim državnim zajednicama. Prirodni put i prirodna pripadnost Bosne i Hercegovine jeste članstvo u Evropskoj uniji - poručio je Izetbegović.

Naglasio je da je Brisel prepoznao interes i potrebu da Bosni i Hercegovini pruži ruku i svaku vrstu pomoći, ali je podsjetio da je, uprkos snažnoj podršci Evropske unije, u posljednje tri godine proces evropskih integracija dodatno usporen.

- Nacionalističke snage koje sve otvorenije napadaju ustavnopravni poredak Bosne i Hercegovine istovremeno se sve otvorenije suprotstavljaju i njenim euroatlantskim integracijama - rekao je predsjednik SDA.

Slabljenje Dodikove politike

Izetbegović je ocijenio da su udari nacionalističkih politika kulminirali prošle godine, ali da su naišli na snažan odgovor međunarodne zajednice i bh. pravosuđa, kao i na, kako je naveo, još važniji odgovor vlastitog naroda, kojeg su politike SNSD-a i Milorada Dodika "iscrpile ekonomski, ali i biološki".

Podsjetio je da su kadrovi iz Republike Srpske ignorisali Dodikov poziv da napuste svoja radna mjesta u jeku krize i udara na državne institucije.

- Režim koji je godinama iscrpljivao Bosnu i Hercegovinu iscrpio je i ljude u RS-u i počeo gubiti njihovu podršku - poručio je Izetbegović.

Dodao je da građanima Bosne i Hercegovine treba jasno i konkretno pokazati benefite evropskog puta.

- Najjednostavniji i najjasniji argument je rast životnog standarda u zemljama okruženja", kazao je, podsjetivši da je kupovna moć stanovništva u tim državama udvostručena tokom procesa pristupanja i samim ulaskom u Evropsku uniju.

Vladavina prava kao suština promjene

Izetbegović je istakao da najveća korist od članstva u Evropskoj uniji nije finansijska pomoć, već uspostavljanje funkcionalnog sistema kroz provedbu evropskih reformi.

- Članstvo u Uniji znači da zakon postaje obaveza, a ne preporuka, te da institucije ne zavise od političke volje pojedinaca ili stranaka. Za Bosnu i Hercegovinu, gdje je nepravda često jača od pravde, a zakon se primjenjuje selektivno ili se uopće ne primjenjuje, to predstavlja suštinsku promjenu - rekao je Izetbegović.

Dodao je da građanima nije presudno formalno članstvo, već vladavina prava, sigurnost i mogućnost zaposlenja.

Naglasio je da evropski standardi nisu apstraktan pojam, već znače veća prava radnika, sigurnije radno okruženje, zaštitu potrošača i ravnopravnost.

- To su politike koje ne zavise od dobre volje vlasti, nego od obavezujućih pravila koja važe za sve i koja se ne mogu suspendovati dnevnom politikom - poručio je.

Evropski put, prema njegovim riječima, ima i snažnu demografsku dimenziju.

- Mladi ne napuštaju Bosnu i Hercegovinu zato što ne vole svoju zemlju, već zato što traže sigurnost, zaposlenje, evropska pravila i standarde - rekao je Izetbegović.

Podsjetio je i na napredak ostvaren na euroatlantskom putu u periodu od 2014. do 2018. godine, kada su okosnicu vlasti činile stranke iz grupacije EPP-a, te najavio da u naredna dva mandata SDA planira ostvariti značajne pomake u tom pravcu.